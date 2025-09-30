Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una oficina del Banco Sabadel. Eva Parey

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones

El consejo de administración del banco catalán incrementa la remuneración con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45

Sabadell responde al BBVA con sus mismas armas: el consejo de administración ha aprobado este martes un incremento del dividendo al accionista con cargo ... al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros. El banco atribuye su decisión a «la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital» de este año y propone la sexta subida del dividendo desde que BBVA lanzó la opa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  3. 3

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  6. 6

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  7. 7

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  8. 8 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones