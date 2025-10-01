Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. EP

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Su presencia en el capital se diluye del 48% al 41%. Carlos Torres destaca que la decisión de David Martínez de acudir al canje «habla por sí sola»

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:32

Ha sido uno de los secretos mejor guardados por Banco Sabadell desde el estallido de la opa de BBVA. La entidad catalana ha intentado estos ... meses guardar de forma escrupulosa los datos del peso de los inversores minoristas sobre el total de su estructura accionarial, consciente de que cuanto menos información al 'enemigo', más imprevisible el resultado final de la operación y, sobre todo, más dificultades para que BBVA haga cábalas sobre su estrategia para convencer a los accionistas. Ahora, en la recta final de la opa, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, desveló ayer que estos inversores particulares representan actualmente un 41% del capital del banco, una cifra que se ha diluido de forma notable, algo más de un 18%, durante estos 16 meses que ya dura el proceso, con mayor presencia de institucionales y arbitrajistas. Justo antes de que la entidad vasca lanzase su opa en mayo, la cifra rondaba el 48%, según los últimos datos públicos del Sabadell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  4. 4

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  5. 5

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  6. 6 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  7. 7

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  8. 8 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa