BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para llevar la inteligencia artificial a la relación con los clientes

Paso al frente de BBVA en su ambicioso plan de digitalización. La entidad refuerza su alianza con OpenAI -la empresa dueña de ChatGPT con la ... que ya trabaja desde hace tiempo- para impulsar la estrategia de Inteligencia Artificial (IA) más allá de sus propios procesos internos. Tras varios años de trabajo conjunto, el acuerdo implica que el banco presidido por Carlos Torres tendrá acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI –incluyendo talento experto y los modelos más avanzados– y trabajará mano a mano con sus equipos de ingeniería, investigación y de desarrollo de soluciones.

«Fuimos pioneros en la transformación digital y móvil, y ahora nos adentramos en la era de la IA con una mayor ambición. Nuestra alianza con OpenAI acelera la integración nativa de la inteligencia artificial en todo el banco para crear una experiencia más inteligente, proactiva y totalmente personalizada, anticipándonos a las necesidades de cada cliente», aseguró Torres Vila durante el anuncio del acuerdo en la sede de OpenAI en San Francisco.

Entre las diferentes líneas de trabajo, el acuerdo busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero, estableciendo un nuevo estándar de relación con el cliente que permitirá ofrecer un servicio diferencial. Además, ambas compañías desarrollarán conjuntamente otras soluciones para ayudar a los gestores comerciales a atender a sus clientes de manera completamente personalizada.

Asimismo, OpenAI y BBVA trabajarán de la mano en la creación de sistemas para agilizar los procesos de análisis de riesgos y transformar la operativa del banco en aspectos tan relevantes como el desarrollo de 'software' o las tareas cotidianas de cada empleado, creando su 'alter ego', un 'segundo yo' digital, proactivo, que aprende el estilo de cada empleado, recuerda sus proyectos y ejecuta tareas, siempre con la autorización y control del empleado.

«BBVA es un claro ejemplo de cómo una gran institución financiera puede adoptar la inteligencia artificial con verdadera ambición y rapidez. Con la expansión de nuestra colaboración, BBVA integrará nuestra IA en el núcleo de sus productos y operaciones para mejorar completamente la experiencia bancaria de sus clientes», afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Empleados

Adicionalmente, BBVA extenderá el uso de ChatGPT Enterprise a sus más de 120.000 empleados, en la que será una de las mayores implantaciones corporativas de esta tecnología a nivel global. El despliegue masivo, orientado a transformar las formas de trabajo, llega tras un periodo inicial de adopción de esta herramienta con la que ya trabajaban 11.000 empleados de BBVA, durante el cual, ChatGPT Enterprise ha demostrado su utilidad y eficiencia en todas las áreas de negocio. El 80% de los usuarios acceden al asistente diariamente y declaran ahorrar de media tres horas a la semana en tareas rutinarias.

Con el despliegue de ChatGPT Enterprise en toda la organización, BBVA da un salto decisivo hacia un modelo de productividad completamente nuevo, apoyado en la IA.

Además, BBVA está trabajando en integrar su oferta de productos y servicios directamente desde ChatGPT, permitiendo que cualquier usuario pueda relacionarse con el banco desde el asistente conversacional de OpenAI. De hecho el banco ya mostró una prueba de su 'app' integrada en ChatGPT para sus bancos digitales de Italia y Alemania.