Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sam Altman, CEO y cofundador de OpenAI, y Carlos Torres, presidente de BBVA. BBVA.

BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para llevar la inteligencia artificial a la relación con los clientes

El banco trabaja en integrar su oferta de productos y servicios directamente desde ChatGPT y extenderá el uso de Enterprise a sus más de 120.000 empleados

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 12 de diciembre 2025, 09:34

Comenta

Paso al frente de BBVA en su ambicioso plan de digitalización. La entidad refuerza su alianza con OpenAI -la empresa dueña de ChatGPT con la ... que ya trabaja desde hace tiempo- para impulsar la estrategia de Inteligencia Artificial (IA) más allá de sus propios procesos internos. Tras varios años de trabajo conjunto, el acuerdo implica que el banco presidido por Carlos Torres tendrá acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI –incluyendo talento experto y los modelos más avanzados– y trabajará mano a mano con sus equipos de ingeniería, investigación y de desarrollo de soluciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  5. 5 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  6. 6 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  7. 7 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  8. 8

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  9. 9 Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»
  10. 10 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para llevar la inteligencia artificial a la relación con los clientes

BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para llevar la inteligencia artificial a la relación con los clientes