Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. Reuters

Ana Botín carga contra la avalancha regulatoria en la UE: «Es lo que mata la innovación y el crecimiento»

La presidenta de Banco Santander cifra en 500.000 millones los recursos para financiar que tendría la banca si los impuestos en la región fuesen igual que en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, vuelve a cargar con dureza contra la excesiva regulación que, a su juicio, es uno de los grandes ... obstáculos para el crecimiento en Europa. «La brecha con EE UU Se está ampliando; allí han entrado en vigor 3.500 normas en los últimos años y se habla de desregulación sin problema. Aquí decimos simplificación, que no es lo mismo, tras la entrada de más de 13.000 nuevas normas de Brusleas», expresó la banquera durante el discurso inaugural de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  8. 8 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  9. 9 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  10. 10

    La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ana Botín carga contra la avalancha regulatoria en la UE: «Es lo que mata la innovación y el crecimiento»

Ana Botín carga contra la avalancha regulatoria en la UE: «Es lo que mata la innovación y el crecimiento»