Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lorenzo Amor, presidente de ATA. Virginia Carrasco

ATA exige ligar la subida de cuotas de los autónomos al IPC

Denuncia que el Gobierno está incumpliendo en relación a la equiparación en la protección social, ya que los trabajadores por cuenta propia carecen de derechos esenciales

José A. González

José A. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:15

Comenta

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recoge el guante que el miércoles lanzó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ... en el Congreso de los Diputados. «Todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio», afirmó tras quedarse sin apoyos en sus propuesta de subida de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. Aprovechando estas palabras, la organización liderada por Lorenzo Amor propone que las bases de cotización de los trabajadores por cuenta propia estén ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual hasta 2031, en lugar de una «subida lineal y predeterminada de bases».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  6. 6 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  9. 9 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  10. 10 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ATA exige ligar la subida de cuotas de los autónomos al IPC

ATA exige ligar la subida de cuotas de los autónomos al IPC