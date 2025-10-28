Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

Sedigas pide a la CNMC elevar el marco retributivo hasta 2030 después de haber perdido unos 2.500 millones de ingresos desde 2021

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 15:28

Comenta

El día del apagón el gas (ciclos combinados) fueron la gran baza del sistema eléctrico para su recuperación. Aquel día la generación se disparó a ... cerca de los 200 gigavatios por hora (GWh), cuando ese mismo día en 2024 la contribución en el mix de generación había sido de 80 GWh. Más allá de ese día tan anómalo, el 'modo reforzado' activado por Red Eléctrica desde el 29 de abril ha hecho disparar lo que aporta el gas al sistema un 78% hasta el 1 de julio, según los últimos datos de Sedigas, la asociación española del gas, que este martes presentó un informe sobre el posicionamiento del sector gasista ante el futuro marco retributivo 2027-2032.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  4. 4 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso
  6. 6 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  7. 7 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  8. 8

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  9. 9 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  10. 10 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico