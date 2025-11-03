Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marta Ortega y Amancio Ortega EFE

Amancio Ortega cobrará este lunes 1.552 millones por el último dividendo de Inditex para 2025

El fundador y primer accionista de la textil ingresará más de 3.000 millones de euros por este concepto frente a los 2.845 del año pasado

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de ... la compañía cuando cobre este lunes 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas, superando los 2.845 millones que percibió por este concepto el año pasado. En total, la compañía repartirá este año a sus accionistas más de 5.235 millones de euros, tras elevar un 9% el dividendo, hasta 1,68 euros por acción.

