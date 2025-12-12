Los alimentos siguen presionando al alza la inflación, con los huevos un 30% más caros

Llenar la nevera sigue siendo todo un reto para muchas familias españolas. La inflación marcó en noviembre una subida del 3%, según el dato confirmado ... este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una décima menos que en octubre pero aún en una tasa muy por encima del objetivo de precios del Banco Central Europeo (BCE) y de sus socios europeos. La inflación de los alimentos vuelve a rebotar cuatro décimas hasta el 2,8% sobre todo por el alza de los huevos, el café y la carne de vacuno.

Así, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, la tasa de inflación sigue condicionada por la subida de precio de los alimentos -pese a la bajada del aceite de oliva, que tantos meses ha estado subiendo a doble dígito-, pero también de la vivienda (5,7% más cara en noviembre) y de los hoteles y restaurantes (+4,5%), ambas partidas muy por encima de la inflación general.

La tasa subyacente -que excluye energía y alimentos frescos-, se situó en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre y la más alta desde diciembre de 2024. Con estas cifras sobre la mesa ya ha quedado confirmado que las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media.

Los datos del INE revelan que el alimento que más se encareció un mes más fueron los huevos, un 30% más caros que en noviembre de 2024. La gripe aviar que ha afectado a las granjas españolas ha tirado al alza del precio de este alimento básico de la cesta de la compra, aunque desde el Ministerio de Agricultura niegan que la crisis aviar esté relacionada con la subida de los precios. En segundo lugar, la carne de vacuno se posiciona un mes más como el producto que más sube hasta un 18%. También el café sigue su particular ascenso con un nuevo alza del 17,3% en noviembre. El aceite general -excluyendo el de oliva- se encareció un 17% y el chocolate, un 15%. El cacao subió un 12% y la fruta, casi un 8%.

La subida de los alimentos llega en un momento clave para el consumidor. Y con una fuerte presión al Gobierno para una reducción del IVA de los productos básicos. No se trata solo de una cuestión de dinero. La salud también ha entrado de lleno en este juego de precios y, según un estudio de la OCU, priorizar el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos sobre los alimentos ultra procesados cuesta 35 euros más al mes por persona. «Lo peor es que las subidas vienen de lejos: el precio medio de los alimentos es hoy un 36% mayor que hace 4 años», apuntan desde la organización.