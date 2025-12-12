Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los alimentos siguen presionando al alza la inflación, con los huevos un 30% más caros

El IPC se modera una décima al 3% en noviembre por la caída dela factura de la luz, pero llenar la cesta de la compra sigue siendo un reto para muchas familias

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 09:02

Comenta

Llenar la nevera sigue siendo todo un reto para muchas familias españolas. La inflación marcó en noviembre una subida del 3%, según el dato confirmado ... este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una décima menos que en octubre pero aún en una tasa muy por encima del objetivo de precios del Banco Central Europeo (BCE) y de sus socios europeos. La inflación de los alimentos vuelve a rebotar cuatro décimas hasta el 2,8% sobre todo por el alza de los huevos, el café y la carne de vacuno.

