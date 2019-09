Tenis Carballés pierde forma clara ante Berrettini en San Petersburgo Carballés, concentrado para devolver una bola. / IDEAL El potente servicio del italiano deja sin opciones al tenista granadino JULIO PIÑERO Granada Viernes, 20 septiembre 2019, 00:25

Roberto Carballés fue apeado del Open de San Petersburgo, torneo ATP 250 que se disputa esta semana sobre superficie dura. El sorteo le había deparado un complicado enfrentamiento para los octavos de final, que finalmente no pudo superar. Perdió por 6-1 y 6-2 frente al italiano Matteo Berrettini, número 13 del ránking mundial y semifinalista recientemente en el US Open. Su rival fue muy superior y no le dio opciones en un partido que duró algo menos de una hora.

El tenista granadino se vio desbordado por la fortaleza en el saque de Berrettini, que llegó a conseguir cinco 'aces' y que ganó muchos puntos con su primer y segundo servicio. No estuvo tan seguro Carballés con su saque y cometió hasta cuatro dobles faltas. El italiano le rompió el servicio en el segundo y en el cuarto juego y pronto se puso con un 5-0 a su favor. Algo parecido hizo en el segundo set y logró además varios juegos en blanco con su potente servicio.