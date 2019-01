Tenis Jordi Arrese: «Nadal tiene en mente superar el récord de Grand Slams de Federer» Jordi Arrese, entrevistado, en un imagen de archivo, junto a Nadal (i), Verdasco y Feliciano. / TESA Entrevista El subcampeón olímpico en Barcelona'92 considera al balear uno de los tres favoritos en el Abierto de Australia y le augura al menos tres años más en el circuito ENRIC GARDINER MADRID Sábado, 12 enero 2019, 16:28

El primer Grand Slam de la temporada comienza el lunes y Jordi Arrese analiza las posibilidades de Rafa Nadal en Melbourne, la situación actual de Garbiñe Muguruza y la pelea entre Novak Djokovic, Roger Federer y el español por ser el mejor de la historia. Arrese, subcampeón olímpico en los Juegos de Barcelona'92, ejerce como comentarista de Eurosport, que emite el torneo en exclusiva (del 9 al 27 de enero), con más de 600 partidos y más de 300 horas de emisión en directo, juntos a otros expertos como Álex Corretja, Conchita Martínez, Mats Wilander, John McEnroe y Boris Becker.

-¿Cómo ve este Abierto de Australia?

-Australia es el primer torneo y depende de cómo viene la gente, de las lesiones y de la pretemporada que has hecho. Con eso, hasta que no empiezan los torneos cuesta un poco valorar, porque ahora mismo Nadal ha hecho lo suyo, pero se ha tenido que retirar. Hay que ver los primeros partidos, que funcionen y coja confianza. Si miras a lo que hay ahora, el que viene más fuerte es Djokovic, que acabó el año pasado como el mejor y su tipo de juego es el que hace más daño a los otros dos (Federer y Nadal).

-¿Descarta cualquier tipo de sorpresa?

-Veo difícil que se pueda colar una sorpresa para ganar el torneo. No lo veo. Puedo ver una sorpresa de un partido, pero a cinco sets lo veo menos. No veo que los de la nueva generación puedan sacar, sobre todo, a un Djokovic que a cinco sets, tanto mental como físicamente, es superior a los demás. A Federer lo podría ver, pero con esta edad y no habiendo rascado tanto el año pasado… Si llega hasta semifinales muy fácil, que es también posible, nunca lo descarto. Siempre que esté Djokovic, veo difícil que le gane nadie. Si Rafa viniera más rodado te podría decir que sí.

-Nadal va a necesitar coger ritmo para mostrar su mejor nivel.

-A Rafa le gusta mucho llevar unos partidos en las piernas. Antes de Australia no suele jugar mucho, una exhibición y un torneo como mucho. Entonces yo siempre le veo más favorito después de Australia que antes, ya sea en Wimbledon, en Roland Garros o en el Abierto de Estados Unidos, porque a Rafa ir rodado le sienta bien. Aun así, siempre es de los tres favoritos.

-¿Estará más motivado que nunca por conseguir su segundo entorchado en Melbourne?

-Ha tenido algunas lesiones, ha tenido que parar. Cuando ha hecho una buena pretemporada es cuando lo ha sentido mejor todo, le han ido mejor las cosas. Él ya tiene una edad y una experiencia, por lo que si consigue enlazar tres partidos buenos ya estaría jugando lo que se dice 'un huevo'. Es lo único que necesita. El problema es que se complique en uno de los primeros partidos, porque no estás con la misma forma, te toca uno bueno, que está abajo en el ranking, un Berdych o un Wawrinka, te ponen en cinco sets y ya te has liado y lo cambia todo. Estos jugadores, cuando tienen dos primeras rondas duras, no acostumbran a ganar los torneos.

-Su tío Toni advirtió de que ve a Nadal jugando tres o cinco años más.

-Sí, yo no lo veo nada descartable. Creo que Rafa puede tener la mejor derecha del circuito con diferencia, tiene un revés buenísimo, saca mucho mejor, resta, corta… Creo que tiene margen para seguir mejorando. Mentalmente es donde quizás tenga su tope, porque ha dado ya un máximo increíble. Si ha hecho una gran pretemporada y está agresivo con la derecha, los puede ganar a todos, pero para ganar a Djokovic y a Federer tiene que estar pegándole más duro que nunca.

-Seguro que tiene el récord de Grand Slams (20) de Federer en la cabeza.

-Él lo tiene en mente, porque los que son muy ganadores lo tienen en mente. Federer, Djokovic y él lo tienen en mente, por mucho que piensen que es difícil.

-¿Quién cree que acabará consiguiendo más grandes?

-Lo veo tan igualado… Creo que Federer como mucho ganará uno más, pero es un problema de edad y creo que Djokovic y Rafa pueden ganar varios. Rafa en tierra es el mejor y cuando está sin lesiones y agresivo puede ganar más. Cualquiera puede acabar ahí. Federer es el favorito porque es el que tiene más.

-¿Y qué cree que le ocurre a Muguruza? Parece haberse desinflado cuando tenía más cerca que nunca ser la nueva reina de la WTA.

-Garbiñe tiene el nivel y el potencial para coger el reinado ahora o en un tiempo, pero sí que creo que está perdiendo muchas oportunidades por no estar plenamente centrada en el tenis. Con el potencial que tiene ya debería haber mejorada ciertas cosas. Tiene demasiado nivel y los años van pasando y vienen otras jugadoras. A ella la sigo viendo con el mismo potencial, pero el problema es que la veo con el mismo potencial que hace tres años. La veo demasiado puesta en las redes sociales y en demasiadas historias. Es difícil tener el cien por cien del tenis cuando estás en tantas cosas. Sigo pensando que puede ser número uno del mundo y estar tiempo ahí, pero le falta mejorar ciertas cosas. De tres años hasta ahora no la he visto mejorar, como la defensa, más mano en la volea… Me sabe mal porque es una pedazo de jugadora, pero creo que debe estar más centrada en el tenis. La vida de un deportista pasa muy deprisa. Lo que pasa es que son muy jóvenes y no lo ven hasta casi el final de su carrera. Es un chollo estar en esta época de tantas alternativas y es una lástima que no lo aproveche.