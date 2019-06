ATP Wolrd Tour 500 Kyrgios hace de las suyas y ataca a los «idiotas» de Queen's Nick Kyrgios en el partido ante el español Roberto Carballes Baena. / Afp El controvertido tenista australiano acusó al juez de línea de «decidir el partido» antes de burlarse del sombrero del árbitro además de increpar a los espectadores del torneo COLPISA/AFP Jueves, 20 junio 2019, 22:38

El controvertido tenista australiano Nick Kyrgios hizo de nuevo de las suyas este jueves en su victoria en primera ronda del torneo inglés sobre la hierba de Queen's contra el español Roberto Carballés, antes de ser eliminado horas después en segunda vuelta y de terminar llamando «idiotas» a árbitros y espectadores del torneo.

El australiano, 39º jugador mundial, acusó al juez de línea de «decidir el partido» antes de burlarse del sombrero del árbitro.

Tras regresar a la pista por la tarde, después de que el programa de partidos se viera afectado por la lluvia caída el martes y el miércoles en Londres, Kyrgios sería eliminado en la segunda ronda por el canadiense Felix Auger-Aliassime en tres sets, por 6-7 (7/4), 7-6 (7/3), 7-5.

En su primer partido, al jugador australiano de 24 años, que se forjó una reputación sulfurosa por sus salidas de tono y su comportamiento imprevisible, no le gustó una decisión de un juez de línea en un saque, amenazando con dejar la pista.

«La bola se marchó fuera en el segundo servicio. Me voy. No me voy a dar al 100% cuando tengo a jueces de línea decidiendo el partido. No quiero jugar», lanzó.

Kyrgios, que en Roma en mayo había lanzado una silla a la pista, antes de marcharse, esta vez estuvo más tranquilo, aunque antes de esas palabras al juez, hizo muestras de no interesarse por el partido, lanzando miradas a través de una valla para seguir otro encuentro.

Pese a imponerse a Carballés (7-6 (7/4) 6-3), 72º de la ATP, el australiano se burló del sombrero del árbitro Fergus Murphy.

«Es una broma. Tu sombrero es ridículo. No hace sol», lanzó el australiano.

Después del partido, Kyrgios siguió enfadado.

«Él (el árbitro) sabe que voy a responder. Todos los árbitros lo saben. Hablan de ello, seguro. Saben que yo nunca seré el tipo de hombre que recibe una mala decisión y que la deja pasar», insistió en conferencia de prensa.

Kyrgios fue abucheado en la pista por los espectadores de Queen's.

«Tengo que hacer frente a árbitros idiotas y a esos idiotas de la multitud», señaló.