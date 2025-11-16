En directo | Alcaraz - Sinner
Hoy será su 16º partido en ATP con un 10-5 a favor de un Carlos Alcaraz, que, en las dos últimas temporadas, es el murciano el que se lleva el “gato al agua” con un 7-1 a su favor de forma contundente. Sin embargo, hoy parece que estamos en territorio del transalpino: pista dura e indoor. Pero no porque la historia no dice lo mismo…..
Tras el duelo de leyendas de la rivalidad para la historia de la trilogía formada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, con algunos años puntuales de Andy Murray. Para la épica del tenis ya ha fraguado desde tres años a esta parte, este mano a mano entre el de El Palmar y el de San Cándido.
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se medirá al segundo en el Ranking ATP, el italiano Jannik Sinner. Están ellos dos, luego los últimos latigazos de la dilatada carrera de Novak Djokovic, y después el abismo hasta divisar cualquier jugador que les pueda hacer frente.
Hola muy buenas tardes y sean bienvenido a la final de las finales de este 2025 en el mundo de la ATP. Hoy finaliza la temporada en el circuito, penúltima cita en el calendario tenístico antes de la Copa Davis, y lo hace con el epílogo de la ATP Finals. O lo que es lo mismo, los dos mejores tenistas del planeta frente a frente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
- 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
- 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
-
4
-
5
- 6 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
-
7
-
8
-
9
- 10 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
-
Publicidad