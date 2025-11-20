Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa
Carreño participó en la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, previa a este duelo de cuartos de final. El asturiano se impuso en uno de los dos partidos disputados y le dio a España el punto definitivo, consolidando la mayor remontada histórica del equipo español en este torneo.
Pablo Carreño ha logrado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria, aunque en los últimos meses ha acusado una constante falta de continuidad por las lesiones. Este año ha combinado participaciones en el circuito ATP y en el Challenger y ocupa actualmente el 89º puesto en el ranking.
Abren fuego Pablo Carreño y Jakub Mensik. Posteriormente, Jaume Munar y Jiri Lehecka disputarán el segundo punto de la serie.
Así las cosas, Pablo Carreño y Jaume Munar serán los responsables de disputar los partidos de individuales y el objetivo es conseguir al menos un punto en estos dos choques para poder disputar el partido de dobles.
Carlitos Alcaraz ya jugó tocado el pasado domingo la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner y, de este modo, ha puesto punto y final a la temporada.
Como bien saben, el equipo capitaneado por David Ferrer se la juega sin su principal estandarte y es que Carlos Alcaraz no ha podido finalmente participar en el torneo debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, con clara recomendación médica de no competir debido a riesgo de rotura.
Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria entre España y República Checa, correspondiente a la ronda de cuartos de la final a 8 de la Copa Davis 2025. ¿Preparados? Comenzamos…
