Alcaraz, entre algodones para llegar a la Copa Davis

Carlos Alcaraz viaja este lunes a Bolonia con la intención de disputar las Finales de la Copa Davis que comienzan este martes. El murciano acabó ... tocado la final que perdió ante Jannik Sinner en las Finales ATP, pero confía en que el daño no sea muy grave y pueda estar a tiempo para el debut contra la República Checa de este jueves.

Alcaraz sufrió un problema en el isquiotibial en el primer set de la final contra Sinner y recibió atención médica. Aunque confirmó que no era muy grave y que no es excusa para la derrota ante Sinner, sí dijo que le rondó la mente durante buena parte del encuentro.

«Sentí algo en los isquios después de un resto. Pero no me afectó demasiado, si te soy sincero, porque podía correr bien y podía llegar bien a las pelotas. A veces me venía a la mente la idea de cómo sería si hiciera las locuras que suelo hacer, cómo sería. Pero pude jugar bien», manifestó. «No quiero que se me malinterprete, porque no voy a decir que podría haber jugado mejor o que podría haber hecho algo más si hubiera estado bien. Pude jugar bien y la derrota se debe a que él se lo merecía», añadió.

Una vez llegue a Bolonia, ciudad situada a poco más de 300 kilómetros de Turín, Alcaraz se pondrá en manos de los servicios médicos de la Federación de Tenis Española para conocer el estado del músculo y ver los siguientes pasos a seguir.

Si está bien, podría jugar este jueves contra la potente República Checa, que cuenta en sus filas con Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (32). Si necesitara más descanso, podría unirse para las semifinales en caso de que estuviera España clasificada.

El plantel español

David Ferrer cuenta con él para ser el primer espada del equipo y disputar uno de los puntos individuales, y no se descarta que pudiera participar también en el dobles, formando pareja con Marcel Granollers. El catalán ya se ha unido al grupo después de caer eliminado junto a Horacio Zeballos en la fase de grupos de la Copa de Maestros.

Desde el sábado, hacen piña en Bolonia Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño, tres de los tenistas que han hecho posible que España esté entre los ocho mejores del año, junto al ausente Roberto Carballés, que dio uno de los puntos en la primera eliminatoria contra Suiza.

El sábado comenzaron los entrenamientos en la pista central de Bolonia y continuaron el domingo y el lunes. La rueda de prensa de Ferrer y todos los integrantes del equipo estaba programada para esta tarde, pero ha sido trasladada al martes para poder contar en ella con Alcaraz.

La competición arranca este martes con el Francia-Bélgica y seguirá el miércoles con el Italia-Austria, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti. España se medirá a la República Checa el jueves desde las 10:00 (hora española) y después jugará Argentina contra Alemania, un enfrentamiento del que saldrá el hipotético rival en semifinales. El formato de eliminatorias se mantiene con dos partidos individuales seguidos de un dobles en caso de que fuera necesario.