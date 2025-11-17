Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Alcaraz, durante el duelo ante Sinner en las Finales ATP. M. Bertorello / AFP

Alcaraz, entre algodones para llegar a la Copa Davis

El murciano acabó las Finales ATP con el isquiotibial tocado, pasará pruebas y espera estar listo para el debut del jueves

Enric Gardiner

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:29

Carlos Alcaraz viaja este lunes a Bolonia con la intención de disputar las Finales de la Copa Davis que comienzan este martes. El murciano acabó ... tocado la final que perdió ante Jannik Sinner en las Finales ATP, pero confía en que el daño no sea muy grave y pueda estar a tiempo para el debut contra la República Checa de este jueves.

