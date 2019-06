Tenis Carballés supera la primera ronda del torneo de Queen's para buscar el cuadro final Roberto Carballés busca acceder al cuadro final. / IDEAL El tenista granadino se impone al australiano Alexei Popyrin por 6-2, 5-7 y 6-4 y ahora deberá medirse al esloveno Aljaz Bedene JULIO PIÑERO Granada Domingo, 16 junio 2019, 05:20

Roberto Carballés superó la primera eliminatoria de la fase previa de Queen's, torneo ATP 500 que se disputa en Londres. Se juega sobre hierba y es previo a la celebración de Wimbledon, que comenzará en dos semanas. El tenista granadino logró superar por 6-2, 5-7 y 6-4 al australiano Alexei Popyrin, número 103 del ránking ATP.

El partido resultó muy disputado y se prolongó por espacio de casi dos horas. Carballés comenzó bien el encuentro. Se mostró muy seguro con su saque. Logró hacer un 'break' en el primer juego y no dejó que su rival le rompiera el suyo. Los puntos no fueron muy largos en la primera manga. En el séptimo juego le volvió a romper el saque y no se le escapó el set.

Popyrin reaccionó ligeramente y tomó la iniciativa en la siguiente manga. Empezó a sacar mejor y a lograr puntos con más facilidad. Se tuvo que llegar al duodécimo juego para que Carballés perdiera con su servicio.

La igualdad se mantuvo en el inicio del tercer set. El tenista granadino logró ganar el quinto juego en blanco y eso le dio una ventaja que ya no perdió. No cedió con su servicio y se clasificó para la siguiente ronda clasificatoria para el cuadro final. En la jornada de hoy deberá enfrentarse al esloveno Aljaz Bedene, número 93 en el ránking ATP.