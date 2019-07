Tenis Carballés cae en primer ronda de Wimbledon ante Kecmanovic Carballés se esfuerza para golpear de revés. / IDEAL El tenista granadino pierde en cuatro sets ante el serbio JULIO PIÑERO Granada Martes, 2 julio 2019, 02:19

Roberto Carballés no pudo superar la primera ronda de Wimbledon. En su estreno en el torneo londinense perdió por 2-6, 6-3, 6-3 y 6-1 frente al joven serbio Miomir Kecmanovic, número 67 del ránking ATP. El partido se prolongó por espacio de dos horas. El tenista granadino pudo ganar el primer set, pero después su rival se creció y se anotó los tres siguientes.

En la primera manga ofreció su mejor versión Carballés. En el quinto juego logró un 'break' y cometió pocos errores. Le rompió de nuevo en el siguiente el servicio a su rival y ya no se le escapó ese set.

Sin embargo, el serbio cambió su estrategia en el segundo acto. Estuvo muy efectivo con su servicio y subió más a la red para tratar de definir con mayor rapidez los puntos. Hubo más igualdad y fue en el octavo juego cuando Kecmanovic le rompió el servicio. No desaprovechó esa ventaja y llevó la igualdad al marcador.

El guión continuó de forma parecida en el tercer set. De nuevo el serbio firmó otro 'break' y Carballés tuvo también dificultades al resto ante un jugador más agresivo en su juego. No se le escapó esa manga y tampoco la cuarta. El tenista granadino cometió varios errores no forzados y no pudo ya forzar el quinto set.