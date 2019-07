Tenis Carballés debuta con triunfo sobre Lorenzi en el Torneo de Gstaad Carballés eleva la raqueta para golpear la bola. / IDEAL El tenista granadino se impone en tres sets y se clasifica para octavos de final JULIO PIÑERO Granada Lunes, 22 julio 2019, 19:37

Roberto Carballés inició con buen piel el Torneo de Gstaad, un ATP 250 que se disputa esta semana sobre tierra batida en Suiza. El tenista granadino superó en tres sets al italiano Paolo Lorenzi por 6-7, 6-3 y 6-2 en dos horas y media de partido. La victoria le permite avanzar hasta los octavos de final de este torneo suizo, en el que compiten entre otros Roberto Bautista, Pablo Andújar o Fernando Verdasco.

Fue el primer set el que estuvo más igualado. Carballés tuvo un buen inicio, al quebrar a las primeras de cambio el servicio de su rival. Después ganó con dificultades el suyo y se puso con un 2-0 a su favor. Pero el equilibrio se restableció al llegar un 'break' del italiano. La igualdad fue máxima a partir de ese momento y fue necesario jugárselo en el 'tie break'. Lorenzi estuvo muy fuerte al resto y se llevó la primera manga.

Ese contratiempo no pareció afectar a Carballés. Supo rehacerse y cometió menos errores no forzados en el segundo acto. Rompió el servicio de su rival en el cuarto juego y se colocó con un 3-1 a su favor, que le concedió tranquilidad. Ya no se le escapó esa manga.

En el tercer set continuó en esa línea. Se mostró seguro con su servicio y estuvo bien al resto. Su rival cometió más errores y Carballés lo aprovechó para asegurar su pase a los octavos de final.