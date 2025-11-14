Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Felix Auger-Aliassime. Reuters

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en semifinales

El canadiense dio la sorpresa y eliminó a Zverev para pisar por primera vez las semifinales del torneo

Enric Gardiner

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Felix Auger-Aliassime será este sábado (a partir de las 20:30 hora española) el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales de la Copa ... de Maestros. El canadiense, que disputaba por segunda vez en su carrera este torneo, se impuso a un decepcionante Alexander Zverev (6-4 y 7-6 (4) y se enfrentará a Alcaraz por un puesto en la gran final. La otra semifinal la jugará Jannik Sinner contra Alex de Miñaur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  6. 6 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  7. 7 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  8. 8 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»
  9. 9

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  10. 10

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en semifinales

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en semifinales