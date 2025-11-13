Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Alcaraz. Reuters

Alcaraz, primero de grupo y número uno del mundo

El murciano derrotó a Musetti y se clasifica primero a semifinales y asegura el número uno a final de año

Enric Gardiner

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Carlos Alcaraz ha firmado la fase de grupos perfecta. Tres partidos, tres victorias. Objetivo conseguido, el murciano acabará el 2025 como el mejor del mundo ... por segunda vez en su carrera. El triunfo ante Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) confirmó el pase de Alcaraz a semifinales como primero de su grupo, por lo que evitará a Jannik Sinner hasta la hipotética final del torneo.

