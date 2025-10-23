Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de la edición del año pasado. R. I.
Las XVII jornadas de los Amigos de fútbol de Maristas apoyarán la Capitalidad Cultural

La organización reconocerá en esta ocasión a Roberto Valverde por su apuesta por la sección femenina en el Granada

R. I.

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:16

El Estadio de la Juventud volverá a acoger este sábado una nueva edición de las jornadas de los Amigos de Fútbol Maristas, ya por XVII ocasión, con el afán por consolidarse como un evento de referencia para la promoción del deporte como estilo de vida en Granada. Esta vez, además, los asistentes aprovecharán para mostrar su total apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, una iniciativa que busca proyectar la ciudad y su provincia como referente cultural europeo. La candidatura se basa en un modelo de ecosistema de innovación abierto que integra a la ciudadanía, empresas, instituciones y universidades, buscando generar propuestas innovadoras y un desarrollo económico y social sostenible.

Como todos los años, los Amigos de Fútbol Maristas reconocerán la labor de una personalidad destacada en el ámbito deportivo granadino, y en esta ocasión será Roberto Valverde. Ya no solo por su faceta de futbolista de éxito sino también por su apuesta firme y decidida por la promoción del fútbol femenino en el Granada hasta situar a su equipo como una referencia a nivel nacional.

Como antiguo alumno de Maristas y gran apasionado del fútbol asistirá el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. También lo hará el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira. El evento contará con apoyo y patrocinio de numerosas empresas andaluzas de distintos ámbitos empresariales.

