Carlos Rodríguez, la esperanza granadina de la Vuelta 2026 que acabará en Granada. Efe
Bomba en el ciclismo

La Vuelta 2026 acabará en Granada

La penúltima etapa discurrirá por la provincia granadina y el final de la carrera española será en la capital

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Los aficionados granadinos al ciclismo están de suerte. Podrán disfrutar de sus ídolos, de los mejores corredores del mundo, en directo y en su tierra, ... durante el próximo año. La Vuelta Ciclista a España de 2026 acabará en Granada capital. El acuerdo entre las instituciones granadinas y la organización de la principal carrera española, una de las tres grandes del calendario internacional, está cerrado para que Granada sea la gran protagonista de la próxima edición, a disputar en septiembre de 2026.

