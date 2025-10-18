Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La granadina Carmen Nestares (izq.), en un kart junto a Lola Lolita. Ariel C. Rojas

Carmen Nestares | Vicepresidenta de marketing de Amazon en Estados Unidos

«Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»

Carmen Nestares, granadina y vicepresidenta de marketing de Amazon Prime en Estados Unidos, representa a la compañía durante el evento

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:38

Kart Royale supone una ocasión dorada para visitar Granada por primera o enésima vez. Dentro de la segunda opción se halla Carmen Nestares (Granada, 1975), ... que aprovechará la competición de influencers y celebridades sobre el asfalto de Puerta Real y otros puntos del centro para regresar a su ciudad natal desde el otro lado del charco.

