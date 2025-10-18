Kart Royale supone una ocasión dorada para visitar Granada por primera o enésima vez. Dentro de la segunda opción se halla Carmen Nestares (Granada, 1975), ... que aprovechará la competición de influencers y celebridades sobre el asfalto de Puerta Real y otros puntos del centro para regresar a su ciudad natal desde el otro lado del charco.

«Me siento súper contenta de estar de vuelta. Vivo en Seattle, pero siempre intento trabajar en España al menos una vez al mes para poder bajar a Granada pese a lo largo del viaje. Se trata de la ciudad más bonita del mundo, la que me recarga la energía», explica la propia Nestares a IDEAL durante la presentación de Kart Royal como representación de Amazon.

Tras más de una veintena de años en la compañía de Jeff Bezos, la granadina actúa como vicepresidenta de marketing en Estados Unidos. «Nuestra distinción pasa por el entretenimiento y la velocidad de los envíos, justo las premisas fundamentales sobre las que se sustenta Kart Royale. En Prime tenemos un equipazo con Lola Lolita, Sofía Surferss y Álvaro Suárez. ¿Nos habéis votado ya en la web?», se interesa.

Previamente, Nestares actuó como bróker en el área de Tesorería del BNP o como responsable de la multinacional Johnson & Johnson, una carrera que comenzó a labrar en la Universidad de Granada. «Formé parte de la primera promoción de ADE. Luché mucho, pero también conté con múltiples oportunidades, las mismas que siguen existiendo para cualquier estudiante de la capital de cara a cumplir sus metas», añade.

Referente

«Hay muchos referentes que salieron de la UGR. A mí me gusta serlo para todas las mujeres, que vean que se puede llegar a puestos importantes de liderazgo en marcas globales. Pienso que a veces el famoso techo de cristal nos lo ponemos nosotras mismas. Hay que creer en uno mismo y conservar esa ilusión. Si no la tienes, es muy difícil hacerlo realidad», explica la vicepresidenta.

Más allá de su trayectoria, Nestares se monta en uno de los karts de la competición para sentirse como una piloto más, desde donde desvela algunas de las sorpresas que la organización guarda bajo llave. «No sé muchas cosas, pero sí me han contado que habrá un concierto de un artista sorpresa que merecerá la pena. Será después de que grabe yo con Lola Lolita, que me va a convertir en actriz por un rato», bromea antes de visitar el 'paddock' oficial. «Lo seguiré todo cerca de Antonio Lobato», concluye.