Verano de competición en la Sierra Las Subidas al Veleta, a pie o en bicicleta, son los emblemas de la temporada de verano en Sierra Nevada. En la imagen uno de los participantes de la cicloturista en 2018, a su paso por 'las Posiciones'. / ALEJANDRO MOLINA La temporada estival arranca el 6 de julio y contará con ocho eventos deportivos ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Sábado, 29 junio 2019, 03:07

El verano adelgaza en Sierra Nevada. Como viene sucediendo durante los últimos años, algunos de los telecabinas y telesillas de la estación volverán a entrar en funcionamiento durante los meses de julio y agosto para dar servicio a turistas y participantes en competiciones deportivas, pero este año el 'menú' se reduce. Habrá una semana menos de funcionamiento de remontes, menos competiciones y menos circuitos para bicicleta de montaña. La campaña arrancará el próximo seis de julio, con motivo de la Sierra Nevada Límite y el Mountain Festival, y echará el cierre el uno de septiembre.

Como es habitual, los eventos deportivos, ocho en total, serán los grandes protagonistas del verano en la Sierra. Junto a ellos habrá actividades lúdico-deportivas no competitivas y festivales de música de primer nivel.

En lo que se refiere a competición, abrirá el calendario la Sierra Nevada Límite, que en su décima edición presenta una única distancia y nuevo trazado. Perteneciente al programa 'Cicliyng for All' de la Unión Ciclista Internacional, tendrá un recorrido de 154 kilómetros y 3.820 metros de desnivel positivo acumulado. Se pierde la subida por el Purche (Monachil) pero introduce como novedad un precioso tramo por Pinos Puente, Moclín, Limones, Colomera, Nívar y Beas de Granada para enlazar con Quéntar y dirigirse hacia Güéjar.

La mítica subida por el Hotel del Duque, con sus curvas de sacacorchos al veinte por ciento de desnivel siguen estando en el 'track'. La meta, como siempre, estará en Pradollano.

El domingo, día siete, volverá a disputarse la Subida Cicloturista al Veleta, que está vinculada a la Límite a través de sus clasificaciones Escalador de Oro y Escalador Platino.

Ese mismo domingo tendrá lugar también una nueva edición del Kilómetro Vertical, que este año es Campeonato de España individual. Se inserta en el denominado Mountain Festival, que incluye también ciclo de conferencias.

El trece de julio volverá uno de los referentes nacionales en carreras extremas: La Ultra Sierra Nevada. Será la sexta edición y contará con las distancias de 40, 62 y 100 kilómetros.

El 21 de julio le tocará al Triatlón de Sierra Nevada. Superadas ya las dudas sobre el tramo de natación en el embalse de Canales, la prueba continúa con fuerza en el calendario de la estación y es considerada por mucho como el triatlón más duro de nuestro país. Contará con distancia olímpica y sprint.

El 28 de julio verá la luz una de las novedades del programa deportivo este año. Se trata del Rally Muntasil para bicicleta de montaña. Está adscrito al Circuito Diputación y tendrá lugar en el circuito de Fuente Alta. La otra novedad en este calendario llegará el ocho de agosto, con la primera Carrera de Patines Sierra Nevada. Ojo, no son patines tradicionales. En esta modalidad se usan patines especiales y bastones específicos para entrenamiento de esquiadores de fondo fuera de la temporada invernal. Es un evento adscrito a la Federación Andaluza de Deportes de Invierno.

Como no podía ser de otra manera, el cuatro de agosto se disputará una vez más, y ya van 44, la Subida Internacional Granada Pico Veleta a pie. Es una de las pruebas más veteranas del calendario nacional de atletismo y nunca defrauda. La que se cae del cartel este verano en la Bull Bikes para bicicleta de descenso. Tras varios años cosechando gran expectación, no estará en Sierra Nevada. La desaparición del circuito de Montebajo, que era por el que se desarrollaba esta competición, ha tenido mucho que ver y finalmente no se realizará.

En el apartado de descenso, lo que sí se realizará son varios clinics organizados por el 'rider' de la Copa del Mundo Luis Zarco. El motrileño es el actual campeón de Andalucía y va a imparte esta formación a los aficionados que deseen progresar en esta espectacular modalidad deportiva. Estas bicicletas contarán este verano en la estación con menos circuitos específicos. Serán tres en total.

Desaparecen el mencionado de Montebajo y el de los Bulevares. Los tres que permanecerán operativos serán los de la zona Veleta. En este apartado hay que recordar que los medios mecánicos para acceder tanto a estas pistas como a los senderos a pie también cambian por motivos de mantenimiento. Los remontes que se abrirán al público este verano serán el telecabina Al Andalus y el telesilla Veleta II. Este último también tiene su acceso en Borreguiles pero sus sillas son de tres plazas frente a las cuatro del Veleta I. La cota a la que llega el Veleta II es más baja y su velocidad de subida es muy inferior a la del Veleta I. Además de dar servicio a los ciclistas de montaña, estos medios son usado también por los peatones como sistema de aproximación tanto al pico Veleta como a todos senderos que dan acceso a las cotas más altas de Sierra Nevada.

Fuera de las pruebas de competición, la temporada estival contempla un buen número de actividades deportivas tales como subidas senderistas a los picos más altos del macizo montañoso o astro turismo, entre otras.

En este apartado destacan algunos eventos muy consolidados como la séptima edición de la Subida Senderista Pico Veleta Techo de Dílar. Será el 27 de julio y se caracteriza por su carácter familiar. Siempre cuenta con un elevado número de participantes. En este apartado también se enmarcan actividades como la Ruta de las Lagunas de Sierra Nevada, que se podrá hacer en varias fechas a lo largo de julio y agosto.

Como cada año, el cinco de agosto volverá la Romería de la Virgen de las Nieves. Esta tradición no deja de sumar romeros cada año a pesar de su exigencia física. La salida tiene lugar en Pradollano en torno a las tres de la madrugada y desde allí se sube andando hasta la Carihuela del Veleta, a 3.000 metros de altitud. Durante la subida se transita por algunos de los lugares más bellos de la montaña, como los Lagunillos de la Virgen.