Claudia Estévez alza los brazos con alegría tras su logro. RFEA

Trail

Varios granadinos suman en los éxitos de España en Canfranc

Nico Molina e Ikram Rharsalla participan en el título y el segundo puesto en 'short trail', respectivamente

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:13

Algunos de los seis atletas granadinos que participaron en el Campeonato del Mundo de trail y 'mountain running' en Canfranc-Pirineos este pasado fin de ... semana contribuyeron a los éxitos de la selección española allí. Nico Molina e Ikram Rharsalla participaron en el título y el subcampeonato de 'short trail', respectivamente, mientras que Claudia Estévez en 'mountain classic', Manu Anguita en 'long trail' y Yeray Hernández entre los sub-20 fueron los mejores españoles en sus pruebas.

