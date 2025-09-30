Varios granadinos suman en los éxitos de España en Canfranc

Algunos de los seis atletas granadinos que participaron en el Campeonato del Mundo de trail y 'mountain running' en Canfranc-Pirineos este pasado fin de ... semana contribuyeron a los éxitos de la selección española allí. Nico Molina e Ikram Rharsalla participaron en el título y el subcampeonato de 'short trail', respectivamente, mientras que Claudia Estévez en 'mountain classic', Manu Anguita en 'long trail' y Yeray Hernández entre los sub-20 fueron los mejores españoles en sus pruebas.

Nico Molina se colgó el oro como campeón del mundo de 'short trail' por equipos con una vigésima posición personal gracias principalmente a la medalla de plata individual de Manuel Merillas y a la de bronce de Andreu Blanes, además del cuarto puesto de Alain Santamaría. Más peso tuvo en el subcampeonato femenino Ikram Rharsalla, con un octavo puesto tras la plata de Sara Alonso.

No pudieron contribuir a ningún título por equipos pese a terminar como los mejores españoles Claudia Estévez, Manu Anguita ni Yeray Hernández. Estévez fue decimoquinta en 'mountain classic' con la segunda mejor actuación femenina de España en un Mundial siendo la segunda carrera en montaña de su vida, habitual de pista y ruta, para la décima posición con la ayuda de sus compañeras; Anguita, vigésimo en el 'long trail' para un sexto puesto con sus compañeros; y Yeray Hernández, trigesimotercero entre los sub-20 para una novena posición en la que también aportó otro granadino como Carlos García, siete puestos por detrás en la clasificación individual.

Estévez, que cumplió 30 años corriendo el domingo, no se esperaba competir tan bien. «No podía tener mejor celebración», se congratuló en declaraciones a la Federación Española. «Salí rápido porque quería colocarme bien para correr con cabeza, porque me conocía el circuito muy bien y sabía que había que guardar fuerzas para la segunda vuelta por lo duro que es, y me sentí bien hasta el final. Noté mucha mejoría durante las tres semanas que lo preparé, aunque aún me falta por mejorar bajando porque subiendo mantengo muy buen pulso», compartió la motrileña.