El Universidad vence y convence con un gran juego en Fuentenueva

El Universidad de Granada firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada. Ante un Fuentenueva entregado, los «Universitarios» se impusieron por un rotundo ... 52-15 al Marbella RC, líder de la competición y un equipo duro, experimentado y siempre competitivo.

Desde los primeros compases quedó claro el tono del encuentro. En el minuto 4, el veterano segunda línea Daniel López abrió el marcador con un ensayo que marcaba el camino: intensidad en el contacto, velocidad en la continuidad y una propuesta ofensiva ambiciosa. Marbella respondió en el minuto 12, tras un intercambio de fases muy físico entre ambos conjuntos, pero a partir de ahí el dominio territorial y de posesión fue claramente granadino.

El Uní desplegó un juego vistoso, apoyado en una línea de tres cuartos dinámica, con un zaguero Oier especialmente inspirado —seguro en defensa y desequilibrante en ataque— junto a los alas Martin y Ozog, constantemente alimentados por el rápido apoyo de los delanteros. Fruto de ese empuje, llegó el ensayo de Oier en el minuto 28, transformado por un acertado Pablo Romero, que está firmando una temporada brillante al pie. El descanso llegó con un 18-8 que dejaba todo abierto.

Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 44, una jugada de pizarra tras una touch a cinco metros culminó en el ensayo de Jorge Menéndez, que firmó un encuentro excepcional. Poco después, Pablo Romero sumó tres puntos más mediante un golpe de castigo, consolidando un control cada vez más claro del juego: el Uní ganó la mayoría de sus touches, dominó la melé y manejó con criterio el tempo del partido.

El seleccionador universitario, Pepe Quintian, dio entrada a los jugadores más finalizadores, con un impacto inmediato. Jorge Menéndez repitió ensayo en el minuto 53, Kuki sumó otro en el 60, y nuevamente Menéndez posó el balón en el 67 para completar un brillante hat-trick. El cierre lo firmó Javi Martínez en el minuto 78. Todos los ensayos fueron transformados por un impecable Pablo Romero, que alcanzó 17 puntos en su cuenta personal.

Por parte de Marbella, los ensayos fueron obra de Jesús Lozano y Mario Santos, con transformaciones de Hugo y Moya.