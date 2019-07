Balonmano El Universidad de Granada alcanza la final del Campeonato de Europa Los jugadores del Universidad de Granada celebran con euforia su pase a la final. / C. A. D. El equipo de Javier Elvira vence a Rijeka por 27-17 y peleará hoy por el título continental frente a la Universidad de Colonia JULIO PIÑERO Granada Miércoles, 10 julio 2019, 01:35

El Universidad de Granada de balonmano masculino logró clasificarse para disputar la final del Campeonato de Europa Universitario que se disputa en Polonia. Una gesta que alcanzó tras doblegar en la semifinal a la Universidad de Rijeka (Croacia) por 27-17. En la final se enfrentará hoy (19.00 horas) a la German Sports University de Colonia (Alemania), rival con el que perdió por dos goles de diferencia en la última jornada de la fase de grupos, y ante el que tratará de tomarse la revancha.

El equipo que entrena Javier Elvira volvió a mostrar su gran nivel competitivo. Salió muy enchufado al partido y con las ideas claras para neutralizar de la mejor manera las virtudes de su rival. Con una defensa agresiva y presionante fue minando la moral de su adversario. En ataque los universitarios granadinos tuvieron paciencia para mover bien el balón y encontrar espacios tanto en los extremos como con lanzamientos frontales. Tras una ligera igualdad inicial, el Universidad de Granada logró encarar el descanso con 14-10 a su favor, lo que recompensó su buen hacer en el primer acto del encuentro.

Casi mejor lo hizo en el segundo periodo. La defensa volvió a dar frutos y provocó muchos errores en el equipo croata, que comenzó a desesperarse con el paso de los minutos, al observar que no era capaz de reducir la diferencia en el marcador. El conjunto de Javier Elvira no bajó la guardia en ningún momento y se mostró también seguro en sus acciones de ataque. La renta fue en aumento y ya se vio a falta de cinco minutos que el triunfo no se debía escapar. El técnico universitario no dejó de realizar rotaciones para mantener fresco a su equipo en la labor defensiva. En la jornada de hoy peleará por el título europeo ante un potente rival.