Universidad y Atarfe se miden al primero y segundo de la Superliga femenina 2
El equipo masculino del CDU defiende la cuarta plaza del grupo D de Primera contra Descubre Fuentes
Ideal
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:41
La quinta jornada en el grupo C de la Superliga 2 femenina se pondrá en marcha a las 16:00 de este sábado con el ... encuentro entre CV Emalsa Gran Canaria y Mairena Vóley Club, dos conjuntos que buscan con urgencia puntos para escalar posiciones y recuperar confianza.
A las 17:00 horas, el líder CDV Guía UFP Canarias visitará al CD Universidad de Granada en el pabellón de Fuentenueva, en un duelo que promete emociones. Las granadinas están en muy buena forma y tratarán de romper la racha perfecta de las canarias.
Una hora después, a las 18:00, el CDU Atarfe, que aún no ha sumado puntos en esta campaña, se enfrentará al Clínica Inmuv Descubre Fuentes, actual segundo del grupo, que llega decidido a seguir presionando al líder.
El Club Deportivo Universidad masculino, que marcha cuarto con ocho puntos en la Primera Nacional, recibirá a las 19.15 horas al quinto Club Rincón Dental Inter Playas en Fuentenueva. Los granadinos defienden su puesto, a la caza de Cuenca, Metrikamedia y VP Madrid.
