El torneo 'Los Rodríguez' celebra su 36 edición con 54 partidos y recuerdo al impulsor Manolo Moreno

Foto de familia de los 24 jugadores participantes en la 61 edición del torneo 'Los Rodríguez'.

Víctor M. Romero Jueves, 14 de agosto 2025, 17:39

La Real Sociedad de Tenis de Granada acogió la 36ª edición del Torneo de Tenis 'Los Rodríguez'. Las pistas del club capitalino ubicado en el Serrallo desarrollaron durante todo el mes de julio la competición del histórico torneo granadino, que reunió a 24 expertos jugadores, de la categoría de veteranos, siendo una cita marcada que estuvo marcada por la igualdad, la deportividad y el espíritu de tradición.

Las instalaciones de la Real Sociedad de Tenis de Granada fueron el escenario de la 36ª edición con numerosos partidos, distribuidos en las cuatro semanas del mes.

Participaron 24 jugadores con la única condición de ser mayores de 35 años, que fueron repartidos y organizados en cuatro equipos, para completar la disputa de un total de 54 partidos.

Todos los encuentros estuvieron reñidos en la pista, tanto en el juego como el marcador, con brillo por la deportividad y la alta calidad, lo que definió a una edición que volvió a ser un éxito, reafirmando así la vigencia de esta cita deportiva con más de tres décadas de historia.

La cena de clausura sirvió como punto de encuentro para hacer balance del torneo y rendir homenaje a sus impulsores, con especial recuerdo a Manuel Moreno de la Higuera, su principal motor.

Durante la velada se entregaron trofeos y premios a los dos equipos vencedores.

El torneo concluyó con la victoria del equipo integrado por Antonio Reyes, Juan Antonio Montenegro, Juan Antonio Romero, Antonio Chamorro, José Luis De la Rosa y Jesús Espejo.

Los organizadores ya han manifestado su intención de seguir celebrando muchas más ediciones de 'Los Rodríguez', manteniendo el excelente ambiente deportivo y personal que lo caracteriza.

