Topuria, el celestino de la pedida de mano de un granadino antes de pelear contra Oliveira

La noche previa al combate con Oliveira en Las Vegas, Ilia Topuria ofreció una cena a sus invitados. Un momento de asueto e íntimo que el granadino Luis Ruiz, presente entre el grupo, jamás olvidará. «Le comenté a Ilia que quería pedirle la mano a mi novia en Las Vegas y él me apoyó. Me propuso hacerlo esa noche con todo el equipo y hasta me entregó el anillo en el momento justo. Fue brutal», reconoce el joven, que formó parte del equipo de 'El Matador' como peluquero durante la semana. La escena concluyó con beso tras el 'sí, quiero'.