HOCKEY HIELO El Sumedi barre a las Grizzlies del Igloo Defensa de los Grizzlies ante el Sumedi. / A.M.G. El equipo de Steven González no pudo frenar a uno de los conjuntos favoritos para llevarse el título liguero ALEJANDRO MOLINA GRANADA Martes, 6 noviembre 2018, 02:11

Las Granada Grizzlies encajaron el pasado fin de semana dos severas derrotas ante el equipo vitoriano de Sumendi. Claras favoritas junto al Majadahonda para ganar la liga Iberdrola, se sabía que impedir su victoria era casi imposible y así lo demostraron ganando en casa de las Grizzlies dos veces por trece a cero. Y es que el fin de semana fue atípico debido a la petición del equipo visitante de jugar tanto el sábado como el domingo en Granada.

La logística es uno de las grandes dificultades que tienen los equipos que militan en la máxima categoría del hockey hielo en España y estos 'ajustes' en el calendario no son extraños. La peor parte se la llevaron las Grizzlies, que siendo un equipo mucho más débil, no tuvo tiempo prácticamente de analizar la derrota ni de replantear la estrategia. Las chicas del Sumedi les endosaron trece goles el sábado por la noche y el domingo a las once volvían a tenerlas enfrente. El resultado volvió a ser de trece a cero.

«La experiencia y el físico de las jugadoras vascas se ha impuesto tal y como esperábamos. Nuestras chicas han luchado pero ni siquiera la gran actuación de nuestras porteras ha podido evitar la derrota», explicó el domingo el responsable del equipo local, Steven González. Se refería a Lucía Delgado y Lorena García, dos de los principales baluartes de las Grizzlies que están llamando la atención en todos los equipos por su talento bajo los palos.

A pesar del marcador, hay que destacar la mejoría el domingo, en el que se logró reducir a la mitad la cantidad de tiros a puerta de las vascas. Para la jugadora granadina Laly Reyes, los años jugando juntas marcan la diferencia. «Se nota mucho que se conocen y que llevan tiempo jugando juntas. Entrenan casi todos los días y tienen mucha experiencia, está claro que tienen muchas opciones de ganar esta liga», afirmó Reyes. No en vano, varias de las integrantes del Sumedi viajarán la semana que viene hasta Polonia para jugar el Cuatro Naciones con la Selección Española.

Así las cosas, las Granada Grizzlies caen a la penúltima plaza de una liga en la que el farolillo rojo lo porta el Jaca. El líder el Majadahonda, con 18 puntos, seguido del Sumedi, que salió de Granada con 15.