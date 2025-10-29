Un sueño de padres a hijos del Maracena hecho realidad

Ángel Mengíbar Granada Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 00:06h. Comenta Compartir

La marea azulilla pobló Los Cármenes en el partido más destacado del Maracena en sus 80 años de vida. Para algunos aficionados la relevancia del mismo cobraba un valor añadido al tener a hermanos, hijos o nietos sobre el campo. Las familias de los jugadores locales presenciaron con orgullo sus balonazos, con la satisfacción de haber cumplido un sueño.

Así lo comentaban los Romero Cortés, con su hijo David atacando por la banda izquierda. «Esta es la oportunidad de su vida tras veintipico años en el fútbol. Estuvo en el Granada, pero le faltó debutar en Los Cármenes. Hoy por fin se ha quitado esa espinita», explicó Jesús, su padre.

Tampoco se perdió el partido su madre Mari, que comentaba cada jugada con Sara, la novia. «Llevamos diez años juntos y lo he visto crecer. Jamás lo imaginé ante un equipo grande. Era su sueño, pero también el nuestro», aclaró. Junto a ellos se encontraba Antonio Salvatierra, progenitor del central del Maracena.

Ampliar La familia de Raúl, con Catalina como la más orgullosa. Á. M.

«Siempre intentó llegar a lo más alto, incluso desde pequeño. Fichó por el Real Madrid cuando era juvenil, pero tuvo mala suerte con las lesiones y se tuvo que venir al Maracena. Este año hasta pensó dejarlo porque empezó a estudiar Psicología, así que fíjate. Ahora se ve en Los Cármenes midiéndose al Valencia. Se merecía este premio», comentó.

Igual de orgullosa se reconocía Catalina, la abuela del punta Raúl Fernández, a la que se le caía la baba cada vez que su nieto tocaba la pelota. «Estoy gozándolo como no está escrito. Verlo aquí es la cosa más hermosa que vi nunca a mis 86 años. Lo quiero más que a mi vida entera. En cuanto pueda reunirme con él, le daré dos besos. Se los merece», avisó. Nada como la familia.

