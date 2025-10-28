Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Maracena - Valencia | La crónica

El sueño del Maracena dura un tiempo

Acaba la Copa para los azulillos tras llegar al descanso con 0-0 con todo un Valencia que espabila para golear en la segunda mitad

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 22:15

Comenta

El sueño copero del Maracena solo duró un tiempo, pero su recuerdo perdurará hasta la eternidad. No hubo mejor manera de celebrar su 80 cumpleaños ... que con un partido así, en Los Cármenes y ante un gran campeón del torneo como el Valencia. Su vitola solo se notó en la segunda parte, cuando destapó su arsenal. En el acto inicial, el conjunto azulillo, que milita en la sexta categoría nacional, miró a los ojos al de élite. No le generó grandes ocasiones, pero le supo contener. Luego, tras el descanso, imperó la lógica, pero nadie le quitará a estos muchachos la ilusión de haberlo intentado, de tener el respeto de sus vecinos, como les mostraron con su ánimo desde la grada y en la vuelta de honor con la que concluyó la cita. Eliminados, pero orgullosos del camino y de un enfrentamiento que ya queda para los anales del club.

