El sueño del Maracena dura un tiempo

El sueño copero del Maracena solo duró un tiempo, pero su recuerdo perdurará hasta la eternidad. No hubo mejor manera de celebrar su 80 cumpleaños ... que con un partido así, en Los Cármenes y ante un gran campeón del torneo como el Valencia. Su vitola solo se notó en la segunda parte, cuando destapó su arsenal. En el acto inicial, el conjunto azulillo, que milita en la sexta categoría nacional, miró a los ojos al de élite. No le generó grandes ocasiones, pero le supo contener. Luego, tras el descanso, imperó la lógica, pero nadie le quitará a estos muchachos la ilusión de haberlo intentado, de tener el respeto de sus vecinos, como les mostraron con su ánimo desde la grada y en la vuelta de honor con la que concluyó la cita. Eliminados, pero orgullosos del camino y de un enfrentamiento que ya queda para los anales del club.

La lluvia, que recibió a Maracena (y los maraceneros) al llegar al estadio y les acompañó durante el calentamiento, dio una tregua justo antes de arrancar el choque, aunque el viento enfriara la velada como anticipando el invierno. Luego, amainó porque el Maracena estaba dispuesto a alterar todos los elementos, incluso los meteorológicos. Lo que inicialmente pareció el ímpetu del modesto, rebelándose ante el gigantón, se confirmó durante un primer tiempo magníficamente encarado.

UD Maracena David García; Juanjo, Salvatierra, Maldonado ('Kiki', m. 53), Alarcón; Sabaca, Marfil (Cámara, m. 64), Romero (Markley, m. 64), Falín; Osuna (David Reinoso, m. 77) y Raúl Fernández (Lester, m 64). 0 - 5 Valencia CF Dimitrievski; Iranzo, Panach (Jurado, m. 88), Cömert, Jesús Vázquez; Santamaría (Lucas Núñez, m. 69), Javi Guerra (Diego López, m. 60), Otorbi (Danjuma, m. 60), Almeida; Dani Raba y Hugo Duro (Luis Rioja, m. 69). GOLES: 0-1, m. 55: Hugo Duro; 0-2, m. 60: Dani Raba; 0-3, m. 67: Diego López; 0-4, m. 75: Luis Rioja; 0-5, m. 80: Danjuma.

ÁRBITRO: Francisco José Hernández Maeso (comité extremeño). Amonestó al local Cámara (m. 70); y a ninguno en los visitantes.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en estadio Nuevo Los Cármenes ante 8.538 espectadores. Saque de honor por parte del maracenero Antonio Luis Marín, exjugador. Minuto de silencio por Ochotorena, exportero del Valencia y preparador en la selección española.

Mostraron los azulillos muchos registros. Al principio, un juego directo que comprometió a los rivales y que metió en faena al público, ya de por sí entusiasmado viendo al equipo de su pueblo en el 'templo' del Zaidín. El Valencia andaba con parsimonia, como aquel que intuye que la resistencia del oponente no duraría 90 minutos. Dani Raba, ex del Granada, chutó en un contragolpe que resolvió David García.

Los esta vez locales no se iban a conformar con repliegue y patadón. Ajustaron para salir jugando de atrás como si fueran un equipo de élite, arriesgando incluso, con buenos recursos técnicos que a veces confirman que entre las distintas categorías no cambia tanto la calidad como el físico. La cuestión es que el Valencia, salvo por la rapidez de Otorbi, no hacía valer el suyo.

Hugo Duro, goleador de postín, parecía tener las botas cambiadas. Mandó alto el rechazo de un córner, muy desviado. El Maracena contestó con un ataque rápido en el que Osuna se encontró el balón escorado en el área. En lugar de chutar de primeras, se entretuvo y al final no pudo culminar con vehemencia.

Atrás, el Maracena resultaba impenetrable en algunos momentos. Maldonado, el almacenista, sacaba su destreza al corte y lo celebraba como un gol. Su compañero Raúl Fernández estuvo a punto de cabecear a la red un envío a zona de Dimitrievski, macedonio que debutó en la élite precisamente con el Granada, tras pasar por su filial.

En los saques de esquina, el Valencia puso las cosas difíciles debido a si envergadura, pero balón seguía lejos de la red de David García. Algún sortilegio empleó en un mano a mano con Hugo Duro, que el punta mandó fuera de forma incomprensible. El conjunto 'che' se desesperaba ante la falta de puntería. Jesús Vázquez y Almeida también tuvieron lanzamientos, pero ninguno fue hacia el arco. El Maracena necesitaba algo de resuello y pudo llegar al descanso sin heridas de consideración. El 0-0 era el segundo premio conquistado en la noche. El primero, el ambientazo en las gradas, con cerca de 9.000 parroquianos, la mayoría de la localidad metropolitana.

El Valencia continuó paciente tras el descanso. Tuvo una opción Javi Guerra, aunque tuvo mejor pinta una evolución entre Falín y Juanjo para el Maracena, con un centro que repelió la zaga visitante. Seguía el aguante de los azulillos hasta que uno de sus valladares, Maldonado, sintió que su musculatura se cargaba sobremanera. Vilaseca tuvo que relevar a uno de sus mejores defensas y el reajuste se pagó caro. Almeida vio salir en profundidad a Santamaría, quien varió el ritmo para dejar atrás a su par y se la dejó en bandeja a Hugo Duro. El aguijón coló en la meta de David García en el minuto 55, lo que destapó la caja de los truenos.

El Valencia halló espacios donde antes había un muro. Poco a poco, fue dando cuenta de su víctima. Dani Raba se introdujo hasta la cocina y sorteó hasta el portero. Diego López colocó el tercero, justo después de que el Maracena metiera un triple cambio.

Los azulillos gozaron de una gran oportunidad en las botas de Salvatierra, que chutó tras una falta sacada en corto, pero la diagonal le salió demasiado cruzada. Sin embargo, el Valencia prosiguió a lo suyo. Dos refrescos, Luis Rioja y Danjuma, hicieron el cuarto y el quinto. Alguno más pudo caer en ese descontrol, mientras el Maracena buscó fortuna en la contra. Lester la tuvo, pero lo evitó Dimitrievski con una gran parada antes del 90. No encontró la diana, pero sí el aplauso rendido de los suyos, que supieron agradecer el esfuerzo hasta el final. Quién sabe cuándo volverán a experimentar un acontecimiento así.