Fútbol sala El Sima Peligros, con el propósito de recuperar terreno perdido Un jugador del Sima pisa el balón ante la presión de dos rivales en el partido de Copa con El Ejido. / P. D. El equipo granadino busca refrendar las buenas sensaciones del partido de Copa del Rey en el partido liguero frente al Victoria Kent JULIO PIÑERO Granada Sábado, 19 octubre 2019, 02:02

Tras el éxtasis del pase a la segunda ronda de la Copa del Rey, el Sima Peligros Fútbol Sala vuelve a la competición doméstica. El equipo de Ramón Balboa recibe a un rival que, siendo un habitual de la pugna por la permanencia, es el conjunto que más puntos ha cosechado ante los rojiblancos. Por si tuviera pocos alicientes el encuentro, el plantel de El Limón tiene exactamente los mismos puntos, cinco, que los nazaríes tras cinco jornadas de campeonato. El técnico metropolitano desconfía del conjunto comandado por Víctor, que ya sabe lo que es ganar en Granada.

El partido correspondiente a la sexta jornada del grupo V de Segunda B se va a disputar hoy (18.35 horas) en el pabellón municipal de deportes de Peligros.

Ramón Balboa no se fía lo más mínimo de este rival y recuerda que «durante tres o cuatro temporadas el Victoria Kent ha sido un hueso duro, complicado y tremendamente competitivo siempre que nos hemos enfrentado a ellos. Se podría decir que nos tenían tomada la medida. De hecho, hasta la temporada pasada no conseguimos ganar en los dos campos. Ellos siempre lograban batirnos, aquí o allí, y después lograban puntuar en el otro campo. Por tanto, toca afrontar el encuentro con la convicción de que hemos de ir al máximo desde el primer instante. Sin concesiones. De nada serviría lo del pasado martes si no vencemos y convencemos en Liga. En casa no puede volar ni un punto más».

El entrenador del Sima Peligros está convencido de que «ellos van a plantear un partido muy cerrado y defensivo para tratar de aprovechar opciones a la contra. Nos toca darle ritmo al partido».

Derbi en Tercera

En la Tercera masculina se juega la quinta jornada y llega un derbi. El Ogíjares, segundo clasificado, se va a enfrentar hoy (18.30 horas) a la UD Maracena. El Futsal Alhendín va a recibir a las 19.00 horas al Torremolinos, mientras que va a descansar el CD Loja. En la Segunda femenina se disputa la quinta jornada. El Monachil 2013 recibe hoy (19.00 horas) a La Algaida, mientras que el CD Loja viaja para enfrentarse a las 18.00 horas al Alcantarilla.