Ligas Nacionales El Sima Peligros necesita puntuar para recuperar el tercer puesto El Sima Peligros perdió en el partido de ida con el Cádiz Virgili. / P. D. El equipo de Ramón Balboa se enfrenta al Cádiz Virgili con el propósito de poner fin a la racha de tres jornadas seguidas sin ganar JULIO PIÑERO Granada Sábado, 4 mayo 2019, 01:17

Arranca el último y decisivo mes de competición en la categoría de bronce con visita a la Tacita de Plata para el Sima Peligros Fútbol Sala. El equipo de Ramón Balboa afronta un envite ante un Cádiz Virgili casi sin opciones coperas pero que, en la ida, en Granada, fue capaz de batir a los nazaríes en el último suspiro por 3-4. A ello se le ha de añadir que el resto de la vigésimo séptima jornada ya se ha disputado, quedando los rojiblancos un punto por detrás de sus dos rivales directos con, eso sí, un partido menos. Situación que pone en guardia a la plantilla por partida doble. El choque se disputa mañana domingo (12.30 horas) en el pabellón Ciudad de Cádiz.

Ramón Balboa considera que en las últimas jornadas «estamos adoleciendo de falta de definición. No porque no generemos situaciones de gol, sino porque el balón no está queriendo entrar. Concatenamos tres jornadas consecutivas sin ganar y sabemos sobre qué detalles tenemos que incidir para cambiar la situación. Vamos en busca de una victoria que nos relance, pero no va a ser fácil. Ellos, ya en la ida, se mostraron como un conjunto sólido y aguerrido que logró desactivar en varias fases nuestra circulación. Cambiarlo pasa por imponer nuestro juego y lograr adelantarnos».

El entrenador del Sima Peligros estima que a partir de ahí tienen que «seguir queriendo ir arriba a la presión, a complicarles lo máximo posible, e intentar ganar el partido desde el principio. No podemos reaccionar cuando estemos por detrás. Para ganar en Cádiz hay que hacerlo desde el minuto cero. Lo que no quita que tengamos que priorizar las ayudas defensivas. Tenemos que ser solidarios atrás. Ellos, con espacios, pueden hacernos daño, por lo que tenemos que prestar atención a la disposición en pista de manera que tratemos de no conceder. Creo que será un encuentro de marcador ajustado que se va a decantar por detalles».

Segunda femenina

En la Segunda femenina se disputa la antepenúltima jornada. El CD Loja viaja para enfrentarse hoy (17.00 horas) al Jimbee Roldán B. El Monachil 2013 jugará (18.00 horas) frente al Alcantarilla. En la Tercera masculina llega también la antepenúltima jornada. El CD Loja, que está en puestos de descenso, se mide hoy (17.00 horas) a El Ejido 2012 B. La UD Maracena viaja para jugar hoy (17.00 horas) ante el Torremolinos. El Ogíjares se enfrentará hoy (18.15 horas) al Kiosco Luis Marín.

Balonmano

El Balonmano Maracena Innjoo afronta la última jornada en el grupo F de la Primera División masculina. En su despedida de la temporada va a recibir hoy (19.00 horas) en el pabellón de la Ciudad Deportiva al Cajasur Córdoba, líder indiscutible y que ya tiene garantizado el primer puesto, independientemente del resultado que se produzca en este partido.