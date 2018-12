Fútbol Sala El Sima Peligros se enfrenta al temible Unión África Ceutí Acción del partido que el Sima Peligros empató con el Xerez. / P. M. El conjunto granadino tratará de sorprender a un rival que aún no ha perdido un partido en lo que se lleva disputado de competición liguera JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 02:09

Choque de máxima exigencia y dificultad para el Sima Peligros, que recibe a la Unión África Ceutí, uno de los tres únicos equipos de España en mantener la condición de invicto en la categoría de bronce junto al Fonononos Gomerón insular y el Club Esportiú catalán. El compromiso corresponde a la penúltima jornada de la primera vuelta y se disputa hoy (16.00 horas) en el pabellón municipal de deportes de Peligros.

La Unión África Ceutí llega líder en solitario al choque. Por su parte, el Sima Peligros lo hace en la quinta plaza, empatado a puntos con el cuarto, el Melistar. Los de Ramón Balboa llegan sin presión ninguna al encuentro al entender que, de haberla, es para los caballas, que tienen que defender el liderato y su condición de invicto. No obstante, el club nazarí es consciente de que los ceutíes son más que favoritos para llevarse los tres puntos, por lo que piden a sus aficionados que acudan a empujar al equipo en busca de un triunfo que supondría un espaldarazo de ánimo enorme de cara a la segunda vuelta.

El plantel metropolitano llega en buena dinámica, sabedor de la extrema complejidad del encuentro ante un bloque confeccionado por y para ascender por la vía rápida. Con todo, los nazaríes confían en sus posibilidades, al jugar en casa y ante su público, para complicarle lo máximo posible el encuentro a los caballas, buscando un triunfo que, incluso antes de jugar, adquiere tintes de épica debido al abismo diferencial tanto deportivo como presupuestario entre ambos clubes.

Ramón Balboa considera que su rival es «tremendamente superior a nosotros. Necesitamos que nos salga absolutamente todo bien y que a ellos no les salga nada para, siquiera, tener opciones de rascar puntos. Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, evitar los errores no forzados y ser selectivos e inteligentes a la hora de plantear la presión para no conceder espacios. Ellos cuentan con talento suficiente como para hacer gol desde cualquier posición y situación de juego en pista».

El entrenador del Sima Peligros entiende que «tenemos que imprimir máxima intensidad y solidaridad en pista tanto a la hora de atacar, con cabeza, como a la hora de defender. Hacer bien las coberturas atrás es clave para poder hacerle daño después a ellos».

Segunda femenina

En la Segunda femenina se disputa la duodécima jornada. El Monachil 2013 recibe hoy al Cajasur Córdoba, segundo clasificado. El CD Loja juega mañana (12.00 horas) en la pista del Cádiz FSF. En la Tercera masculina llega la decimocuarta jornada. El CD Loja, que está en posiciones de descenso, recibe hoy (18.00 horas) al Alhaurín FS. El Maracena viaja para medirse hoy (18.30 horas) al Kiosco Luis Marín. El Ogíjares se desplaza para enfrentarse hoy (19.00 horas) al San Antonio Ciudad Jardín.