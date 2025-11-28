El Sima Granada viaja a Melilla, una de las visitas más complicadas

El Sima Granada FS disputa un partido muy importante lejos de casa contra el Nueva Era Melilla FS este sábado a partir de las 17 ... horas. A pesar de ser dos equipos en busca de la permanencia, el conjunto granadino, que es el quinto clasificado, llega en la parte noble de la tabla, mientras que los melillenses son duodécimos.

Los rojiblancos llegan a Melilla, una de las visitas más complicadas de la Liga, tras dos jornadas consecutivas sin ganar (una derrota y un empate). En la anterior jornada, la número 11, firmó las tablas contra el CD Cádiz Virgili en un partido en el que hubo una lluvia de goles y que acabó con 8-8 en el luminoso.

El Nueva Era Melilla FS recibe a los granadinos después de perder fuera contra el Oleoinnova Mengíbar FS por 5 goles a 2. Sin embargo, es un equipo que esta temporada se ha hecho muy fuerte en casa. De hecho, de los dos últimos partidos en su pabellón ha ganado ambos.

El técnico Nano Calveche asegura: «Conseguir los tres puntos sería abrir una brecha bastante importante, así que muy concienciados con el partido;no lo vamos a tener fácil».