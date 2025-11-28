El Sima Granada viaja a Melilla, una de las visitas más complicadas

Fútbol salaEl Sima Granada viaja a Melilla, una de las visitas más complicadas
Será este sábado a partir de las 17 horas
R. I.
Granada
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:42
El Sima Granada FS disputa un partido muy importante lejos de casa contra el Nueva Era Melilla FS este sábado a partir de las 17 ... horas. A pesar de ser dos equipos en busca de la permanencia, el conjunto granadino, que es el quinto clasificado, llega en la parte noble de la tabla, mientras que los melillenses son duodécimos.
Los rojiblancos llegan a Melilla, una de las visitas más complicadas de la Liga, tras dos jornadas consecutivas sin ganar (una derrota y un empate). En la anterior jornada, la número 11, firmó las tablas contra el CD Cádiz Virgili en un partido en el que hubo una lluvia de goles y que acabó con 8-8 en el luminoso.
El Nueva Era Melilla FS recibe a los granadinos después de perder fuera contra el Oleoinnova Mengíbar FS por 5 goles a 2. Sin embargo, es un equipo que esta temporada se ha hecho muy fuerte en casa. De hecho, de los dos últimos partidos en su pabellón ha ganado ambos.
El técnico Nano Calveche asegura: «Conseguir los tres puntos sería abrir una brecha bastante importante, así que muy concienciados con el partido;no lo vamos a tener fácil».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión