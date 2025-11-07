El Sima Granada FS recibe al filial del Córdoba en el Núñez Blanca

El Sima Granada FS y el CD Córdoba Futsal Patrimonio B medirán fuerzas este sábado a las 18 horas en la novena jornada de liga ... en el Grupo V de Segunda División B de fútbol sala. En otro derbi andaluz que brinda la categoría, los nazaríes tratarán de sumar un nuevo triunfo que les afiance en los puestos de playoff y acerque la permanencia.

El equipo entrenado por Nano Calvache ha sumado sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos, con un balance de 13 puntos de 15 posibles que tienen al Sima Granada como el mejor equipo de la competición desde el mes de octubre. El sábado pasado, los rojiblancos vencieron a domicilio en Alcalá de los Gazules al Alchoyano, en un gran trabajo coral resuelto con un 3-5.

Nano Calvache, primer entrenador del Sima Granada, espera poder mantener el estado de gracia del equipo ante un rival en horas bajas como el Córdoba: «Es un partido especial para nosotros porque Córdoba cuenta con varios jugadores que han vestido nuestra camiseta; es casi un derbi provincial. No podemos tener en referencia la clasificación. Va a ser un partido diferente en sensaciones y eso iguala las fuerzas».

Femenino

El Granada FS Femenino, por su parte, visitará al Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca CF el domingo a las 12.30 en la octava jornada de Segunda División.