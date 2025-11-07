Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantilla del Sima Granada de fútbol sala. PRENSA GRFS

Fútbol sala

El Sima Granada FS recibe al filial del Córdoba en el Núñez Blanca

Los de Nano Calvache buscarán su quinto triunfo de la temporada ante el penúltimo de la tabla clasificatoria

R. I.

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El Sima Granada FS y el CD Córdoba Futsal Patrimonio B medirán fuerzas este sábado a las 18 horas en la novena jornada de liga ... en el Grupo V de Segunda División B de fútbol sala. En otro derbi andaluz que brinda la categoría, los nazaríes tratarán de sumar un nuevo triunfo que les afiance en los puestos de playoff y acerque la permanencia.

