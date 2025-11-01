El Sima Granada FS firma una remontada de bandera en casa del Alchoyano

UD Alchoyano y Sima Granada FS se enfrentaron en un choque de alto voltaje entre, previsiblemente, dos de los equipos llamados a pelear por salvar ... la categoría en el Grupo V de Segunda División B. El Pabellón Pico del Campo, en Alcalá de los Gazules (Cádiz), presentó una gran entrada, como siempre, para alentar a los suyos en busca de un triunfo clave ante el Sima.

El equipo de Nano Calvache no quiso vender nada barata su derrota en el derbi andaluz. Los rojiblancos se adelantaron en el marcador en el 3', con un tanto de Víctor Amaro; pero José Caler, en propia puerta, hizo la igualada para Alchoyano en el 4'. Los gaditanos empezaron a dominar la contienda, y Jaime Ramos los puso por delante en el 9'. Un tanto de Carlos Lara en el 14' volvió a dejar el luminoso en tablas antes del descanso.

Al regreso de vestuarios, ambos se tomaron la temperatura con diversas llegadas que probaron a los guardametas, pero sin demasiada asunción de riesgos en los primeros minutos del segundo tiempo. Aupado por su público, el Alchoyano golpeó primero en el 29', con un tanto de Luis Herrera, pero un Sima guerrero sacó provecho al ataque de cinco para unos últimos minutos fulgurantes en Alcalá. Con goles de Antonio López en el 36', Víctor en el 38' y David Román en el 39' los de Nano Calvache dieron vuelta al resultado para firmar una remontada de bandera.

La cuarta victoria en ocho partidos deja a los granadinos en tercera posición del Grupo V de Segunda División B de fútbol sala, con 15 puntos antes de recibir la próxima semana a un rival en puestos de descenso como el Córdoba Patrimonio B.

El Granada FS Femenino, por su parte, jugará este domingo a las 13:00 en Núñez Blanca ante el Albacete FSF.

Ficha técnica:

UD Alchoyano: Titulares: Iván Ruiz (P), Herrera, Lozano, Cortabarra, Ríos. Suplentes: Venegas (P), López (P), Ramos, Pedro Jiménez, Valencia, Verano, de la Flor, Rodriguez, Salva Moreno.

Sima Granada FS: Titulares: Germán (P), David Román, Carlos Lara, José Caler, Víctor Amaro. Suplentes: Nacho (P), Guille, Pau Molero, Kiko Lara, Elías, Emilio, Antonio López.

Goles: 0-1 Víctor Amaro (3'), 1-1 José Caler (p.p., 4'), 2-1 Ramos (9'), 2-2 Carlos Lara (14'), 3-2 Herrera (29'), 3-3 Antonio López (36'), 3-4 Víctor Amaro (38'), 3-5 David Román (39').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 en el grupo V de Segunda División B, celebrado en el Pabellón Pico del Campo (Alcalá de los Gazules, Cádiz).