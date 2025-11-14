Sima y Granada Femenino, ante nuevos retos en Murcia y Núñez Blanca

El Sima Granada FS buscará en Murcia su cuarto triunfo del año a domicilio. Los pupilos de Nano Calvache visitan como terceros al Joasan Construcciones ... CFS Pinatar B (domingo, 11:45). Joasan Construcciones CFS Pinatar B y Sima Granada FS se medirán en la décima jornada de liga en el Grupo V de la Segunda División B de fútbol sala. Lo harán en el Pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde el equipo rojiblanco buscará mantenerse una semana más en el podio de la clasificación.

El filial del Zambú Pinatar llegará al choque con el Sima en undécima posición, con 10 puntos tras sumar tres victorias, un empate y cinco derrotas en el arranque liguero. La semana pasada, la escuadra entrenada por Miguel Sánchez se llevó un duro 6-0 por parte del Atlético Mengíbar, líder de la liga. Gerardo Franco, con siete goles, es la mayor amenaza ofensiva de los pimentoneros.

El Sima Granada FS, por su parte, venció el pasado sábado al Córdoba Patrimonio B en una remontada apoteósica tras ir perdiendo 0-4 en el Núñez Blanca. El triunfo supuso un chute de energía para un equipo que vive su mejor momento de los últimos años, siendo tercero en Segunda B tras nueve jornadas. Los nazaríes no pierden desde septiembre y atraviesan una racha de cinco triunfos en seis partidos.

Nano Calvache, entrenador del Sima Granada, espera una buena versión de sus pupilos en Murcia: «Tenemos que seguir mejorando nuestras carencias para este partido. Tenemos que hacer noche en Murcia, a pesar de nuestros recursos limitados, pero la plantilla está comprometida y tenemos la ilusión de conseguir tres puntos que nos hagan llegar al objetivo que nos habíamos marcado para la primera vuelta cinco jornadas antes».

Albolote contra Las Gabias

El Herogra Albolote Futsal protagonizará este sábado un derbi granadino, el primero que disputarán los de Esteban Serrano esta temporada. Lo harán visitando a Las Gabias Futsal 2022, en un partido que se disputará desde las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes de Las Gabias.

El Herogra Albolote Futsal ha desarrollado la semana de entrenamientos tras caer en casa ante la UD Coineña por 4-6. Tras ese resultado, los alboloteños cayeron al tercer puesto de la clasificación, quedando a tres puntos del liderato.

La Gabias Futsal 2022, en su caso, visitó al Sporting FS Almería, actual líder del grupo 18 de Tercera DIvisión. Los locales vencieron por 5-1. Ahora, el equipo gabirro se encuentra en puestos de descenso, concretamente en la penúltima posición de la tabla.

En la previa del encuentro, Esteban Serrano, técnico del equipo alboloteño, ha reconocido que «tras el mazazo recibido ante la Coineña, donde no fuimos tan inferiores en el juego como se vio en el marcador, hemos tenido que reponernos». «El equipo ya está recuperado y tiene mucha ilusión por conseguir los tres puntos en Las Gabias y mantenerse en la zona alta de la tabla», mencionó el ex técnico de la UD Maracena.

Por diversos motivos, la convocatoria contará con las bajas de Víctor, Bailón y Manu Navarro, mientras que el juvenil Raúl Muñoz vuelve a colarse en la lista. Los encargados de dirigir este partido serán Francisco Jesús Comba, Francisco Javier Sierra y Adriana Castillo.

Femenino

El Fundación UAPO Granada FS Femenino recibe a un Torrejón Sala en horas bajas. Las nazaríes buscarán volver a ganar en Núñez Blanca ante las penúltimas de Segunda División (domingo, 12:00.) Fundación UAPO Granada FS Femenino y Torrejón Sala Five Play chocarán en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del Zaidín. Granadinas y madrileñas tratarán de reencontrarse con el triunfo después de varias semanas sin hacerlo, en la novena jornada de liga en el Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala.

El UAPO Granada no pudo conseguir un triunfo que hubiera sido de mucho valor en Melilla ante un aguerrido Torreblanca B que fue capaz de reponerse de un 1-3 a falta de pocos minutos para el final. El empate dejó a las de Javi Espinosa y Rafa Romero séptimas, con 14 puntos y 10 más que el corte del descenso. Las rojiblancas encadenan dos empates y una derrota, por lo que tratarán de vencer para sumar tres puntos fundamentales en casa.

El Torrejón Sala Five Play atraviesa una malísima racha que tiene al cuadro madrileño como penúltimo clasificado liguero, con solo tres puntos conseguidos de los primeros 27 en juego. Las pupilas de Ángel Martín, que son las que menos goles meten de su grupo, llevan seis derrotas consecutivas, siendo la última en casa ante el Leganés por 3-7 la semana pasada.

Javi Espinosa espera que sus jugadoras no se relajen en un partido de más dificultad que lo que la clasificación refleja: «Llevamos varios partidos sin ser capaces de manejar algunas situaciones de partido que tenemos que mejorar. Las cosas que nos han hecho perder puntos están controladas y tenemos ganas de sumar tres puntos para acercarnos al objetivo de la salvación».

Balonmano

Nuevo derbi para el Ciudad de Granada masculino que comanda Óscar Valero, que recibe este sábado, a las 18.00 horas, en el Complejo Deportivo Chana, al Crestanevada BM Domca Cúllar Vega. Los nazaríes, invictos, ocupan el segundo puesto en la clasificación de Segunda Nacional, a dos puntos del líder, pero con un encuentro menos disputado. Los visitantes, en cambio, aun no conocen la victoria y cierran la tabla. Valero cuenta con la totalidad de la plantilla, a excepción de Diego Pradillo, que todavía no se ha incorporado a la plantilla tras su paso por el altar.

Por otra parte, el antiguo pabellón Carranque de Málaga será testigo del partido de la jornada en la Primera Nacional femenina, que enfrentará a los dos primeros clasificados, únicos equipos invictos, el Fundación Unicaja Costa del Sol Málaga y el Balonmano Ciudad de Granada, este domingo, a las 12.30 horas. Pablo Perea dispone de la totalidad de su plantilla para el choque, salvo Carmen Jiménez, que entra ya en la última fase de su recuperación. Las granadinas tratarán de repetir la fantástica imagen ofrecida la pasada semana ante uno de los favoritos y que les llevó a conseguir la victoria. en la lucha por el liderato.

Voleibol

Los dos equipos granadinos de la Superliga 2 femenina disputan sus partidos de la séptima jornada ante su público, con la diferencia de que el Club Deportivo Universidad trata de mantener su dominio en la zona alta y el Atarfe CDU lucha por la permanencia en la categoría. El Universidad se medirá al Clínica Inmuv. Descubre Fuentes, a partir de las 16 horas, este sábado, en el pabellón de Fuentenueva.

El Atarfe, por su parte, se enfrenta al Mairena Vóley club desde las 18 horas también delante de sus aficionados. El Universidad está con la moral muy alta, tras imponerse por 1-3 al Grupo Renovak CV Sant Joan, con marcador en sus parciales de 21/25, 17/25, 25/23 y 22/25, en un reñido y duro encuentro.

El Universidad marcha cuarto con once puntos y recibe precisamente al quinto, el Clínica Inmuv. Descubre Fuentes, en un retorno a la Superliga 2 que le acerca a los mejores, como son el Canarias, La Laguna y Playas Benidorm. El Atarfe es colista con dos puntos y necesita la victoria con urgencia.

En la Primera División masculina, el CD Universidad recibe al CV Fuenlabrada, en partido que comenzará a las 18.15 horas, también este sábado.

Los granadinos superaron por 0-3 al CV Eivissa en la jornada anterior, a domicilio, y deberían hacer los deberes para mantener su plaza de privilegio, son segundos con 14 puntos y cerca del líder VP Madrid, que cuenta con 16.

El adversario en esta ocasión está en la zona templada de la tabla, ocupa la séptima posición, de los doce participantes de la división, con 9 puntos en su haber.