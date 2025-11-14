Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Herogra Albolote aplauden a sus aficionados. Ideal
Ligas Nacionales

Sima y Granada Femenino, ante nuevos retos en Murcia y Núñez Blanca

Los tres equipos granadinos de voleibol juegan este sábado y, en balonmano, el Ciudad de Granada femenino disputará el liderato el domingo

R. C.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

El Sima Granada FS buscará en Murcia su cuarto triunfo del año a domicilio. Los pupilos de Nano Calvache visitan como terceros al Joasan Construcciones ... CFS Pinatar B (domingo, 11:45). Joasan Construcciones CFS Pinatar B y Sima Granada FS se medirán en la décima jornada de liga en el Grupo V de la Segunda División B de fútbol sala. Lo harán en el Pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde el equipo rojiblanco buscará mantenerse una semana más en el podio de la clasificación.

