El Sima Granada FS busca reencontrarse con el triunfo ante el colista Malacitano

Sima Granada FS y CD Malacitano Futsal chocarán este miércoles en la decimotercera jornada de liga en el Grupo V de Segunda División B de ... fútbol sala. Lo harán en el Núñez Blanca, en un encuentro adelantado antes de los días festivos del próximo fin de semana.

El equipo nazarí, que atraviesa su peor momento de la temporada tras la lesión de Germán Román, buscará volver a la senda de la victoria ante el colista de la competición. Los rojiblancos llevan tres encuentros sin ganar, a pesar de haber estado muy cerca de hacerlo en el 8-8 ante el Cádiz de hace dos semanas y en la derrota 6-5 ante el Melilla del pasado fin de semana.

El Malacitano Futsal afronta, por su parte, algo parecido a una final en Núñez Blanca. Los boquerones, que empezaron el curso con una victoria y un empate en las dos primeras jornadas, han sumado cuatro puntos en las diez siguientes fechas, quedando como destacados colistas con una racha de seis derrotas y un empate en sus últimos siete compromisos. La escuadra de Luis Redoli es la segunda más goleada y tercera menos goleadora de lo que va de liga.

Nano Calvache, entrenador del Sima Granada FS, espera que los suyos den el do de pecho para alcanzar los 22 puntos y ocupar, provisionalmente, un puesto en el Top 4 de la tabla: «Las lesiones han condicionado al Malacitano. No nos podemos dejar engañar por la clasificación; cada vez van a ser más peligrosos. Nos conocemos bien y necesitamos volver a la victoria, por la sensación de ganar. Es una final anticipada antes de Navidad porque luego vamos a Mengíbar y recibimos al Xerez».

El Fundación UAPO Granada FS Femenino viajará este domingo a Madrid para medirse al Majadahonda FSF/Afar 4 en la duodécima jornada del Grupo III de Segunda División Femenina.