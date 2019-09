Fútbol sala El Sima afronta ante un rival temible el inicio de la competición Un jugador del Sima Peligros se dispone a lanzar a portería. / P. D. El equipo de Balboa viaja para medirse e la primera jornada al Xerez, uno de los firmes candidatos a luchar por los cuatro primeros puestos JULIO PIÑERO Granada Sábado, 14 septiembre 2019, 02:49

El Sima Peligros Fútbol Sala afronta este sábado el pistoletazo de salida a la que se cataloga como la competición más igualada de la última década en el panorama nacional y con alicientes en cada uno de los escenarios que conforman la categoría. Los rojiblancos se estrenan en el Ruiz Mateos, uno de los grandes escenarios, frente a un rival del teórico grupo de ocho, sobre el total de dieciséis, candidatos a las cuatro primeras plazas: el Xerez Toyota Nimauto. El duelo entre xerecistas y nazaríes, correspondiente a la primera jornada de liga en el grupo V de Segunda División B se disputa hoy (19.40 horas) en el pabellón municipal de deportes Ruiz Mateos de Xerez.

Ramón Balboa estima de cara al primer envite liguero que están más que nunca «ante una competición en la que tendremos que trabajar a destajo y que hemos de respetar de principio a fin. Serán treinta ligas de una jornada. Absolutamente todo puede ocurrir. Si de entrada tuviéramos que decir dónde no nos gustaría arrancar la liga, el Ruiz Mateos, a buen seguro, sería uno de los escenarios a evitar, aunque luego haya que jugar contra todos. Siempre es preferible evitar a los cocos de la categoría durante las primeras jornadas. El Xerez sabe muy bien lo que es ser campeón y este verano ha conformado una plantilla formidable. Es el contendiente, quizá, físicamente más exigente de la categoría con un juego por oleadas demoledor. Estoy convencido que este año tienen altas opciones de ser un rival directo en la pugna por las primeras plazas».

El entrenador del Sima Peligros considera además que «un mal día en el Ruiz Mateos puede convertirte en carnaza de goleada. Tenemos que salir con el máximo voltaje de intensidad y concentración. Empezamos a competir con el calendario más exigente posible ante un equipo capaz de erigirse como una trituradora con facilidad para exprimir el más mínimo despiste, sacando rendimiento a su favor. Espero un planteamiento con presión a toda cancha, orden de disparar a la mínima opción a tres cuartos de pista y con gran velocidad en las transiciones. Lógicamente nosotros viajamos sin complejos, con la intención de ir a ganar, sin especular, desde el primer instante. Lo que no significa que no vayamos a requerir apretar los dientes. Viajamos al feudo de un club que sabe lo que es ganar una liga en esta categoría, no lo olvidemos. Como siempre: trabajo, sacrificio y humildad».