Esquí El fin de semana con más competición de la temporada activa a 300 deportistas Uno de los participantes del Trofeo Nacional de Veteranos en la pista del Prado de las Monjas. / A. M. G. Además del Nacional de Veteranos, Sierra Nevada albergó la Copa de Andalucía alevín y los absolutos de esquí alpino y slope style ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Lunes, 15 abril 2019, 03:32

De todas las edades y de todas las modalidades. El pasado fin de semana en Sierra Nevada hubo competiciones para todos los gustos. Se acerca el final de la temporada y hasta ayer todavía estaban 'vacantes' muchos títulos de campeón de Andalucía en diversas modalidades.

Tantos que la estación vivió un fin de semana lleno de eventos que, por cierto, confluyeron en una entrega de premios el domingo larga como pocas se recuerdan en la estación. Entre el sábado y el domingo se disputaron el Trofeo Nacional de Veteranos, el Campeonato de Andalucía Absoluto de Esquí Alpino, el de Snowboard Slope Style, el de Freeski Slope Style, la Fase Final de la Copa de Andalucía Freealevín Freefan Freestyle y el Crossvin, que viene a ser una carrera de esquí cross para niños muy pequeños.

Por si fuera poco, la Federación Madrileña aprovechó para hacer su campeonato autonómico absoluto también en Sierra Nevada.

De todos los eventos que se llevaron a cabo, merece especial atención el Trofeo Nacional de Veteranos, que vivió su cuadragésimo quinta edición. Es la competición decana de los deportes de invierno españoles y siempre ha estado organizada por la Sociedad Sierra Nevada.

Dentro de ese club, el gran artífice de la carrera es Manuel Hernández Linares, que este año recibió un homenaje por parte de sus compañeros y todos los participantes. Este es, sin duda, un evento muy especial en el que el mero de hecho de participar compensa el esfuerzo. Con 78 años, Juan Manuel Apesteguía, fue el participante más veterano de los trescientos que participaron en alguna de las competiciones del fin de semana.

Su ilusión por estar en el portillón de salida era envidiable. «Empecé a competir estando ya jubilado y muchos me dicen que estoy loco pero esto me aporta mucho, me da vida», explicó Apesteguía.

Luis Cuéllar (Caja Rural), Julio Martínez (Ski Club Granada)y Rocío Fraguas (Ski Club Granada) fueron los dominadores del Campeonato de Andalucía Absoluto de esquí alpino.

Cuéllar se anotó el título en eslalon mientras que Julio Martínez, que fue tercero en la general, se anotó el título al ser el mejor andaluz en la modalidad de gigante.

En snowboard, en la modalidad de slope style, Jaime Castro (Surfin) se anotó el título y sigue encadenando triunfos. En damas Rocío Antúnez (Caja Rural) hizo lo propio y suma así el título andaluz al nacional que logró siete días antes.

Con esquís los mejores en slope fueron Emilia Parejo (Surfin) y Alejandro Gómez (Free). En la categoría alevín y 'kids' destacó el club Snowter que, con su director técnico 'Pepino' a la cabeza, se ha revelado como uno de los clubes con mayor proyección en snowboard de Sierra Nevada.