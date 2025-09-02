Seis granadinos correrán con España el Mundial de Trail en Huesca

Ángel Mengíbar Granada Martes, 2 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Seis atletas de la provincia de Granada recibieron la llamada de la selección española para competir en el próximo Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, previsto en la localidad oscense de Canfranc entre el 25 y el 28 de septiembre.

En la categoría de 'Short' competirán Nicolás Molina e Ikram Rharsalla. En 'Classic sub 20', Yeray Hernández y Carlos García. En 'Long', Manuel Anguita. Claudia Estévez hará lo propio en modalidad 'Classic'.

Los seis deportistas acompañarán a otros 39 bajo las órdenes del seleccionador José Peiró en una prueba que conllevaré espectaculares recorridos por el Pirineo aragonés.

Temas

Atletismo