Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Atletismo

Seis granadinos correrán con España el Mundial de Trail en Huesca

Acompañarán a otros 39 bajo las órdenes del seleccionador José Peiró

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:35

Seis atletas de la provincia de Granada recibieron la llamada de la selección española para competir en el próximo Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running, previsto en la localidad oscense de Canfranc entre el 25 y el 28 de septiembre.

En la categoría de 'Short' competirán Nicolás Molina e Ikram Rharsalla. En 'Classic sub 20', Yeray Hernández y Carlos García. En 'Long', Manuel Anguita. Claudia Estévez hará lo propio en modalidad 'Classic'.

Los seis deportistas acompañarán a otros 39 bajo las órdenes del seleccionador José Peiró en una prueba que conllevaré espectaculares recorridos por el Pirineo aragonés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  3. 3

    Volver a respirar
  4. 4

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  5. 5

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  8. 8

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Seis granadinos correrán con España el Mundial de Trail en Huesca

Seis granadinos correrán con España el Mundial de Trail en Huesca