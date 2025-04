Un salto de calidad para la 'familia' de la Universidad

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 25 de abril 2025, 00:14 | Actualizado 00:41h. Comenta Compartir

El campus de Fuentenueva rebosa espíritu deportivo durante las tardes de primavera. Principalmente, bajo los palos de rugby, que concentran al equipo de la Universidad de Granada en su preparación de cara a la próxima jornada. Con un total de 90 fichas, la sección masculina vive un momento álgido. El mejor de los últimos años. Más aún con sus aspiraciones de ascenso intactas tras una temporada difícil de mejorar.

El primer conjunto del 'Uni' se proclamó este curso subcampeón de Primera Andaluza con 13 triunfos, una única derrota y 59 puntos. Unos números espectaculares ante rivales del resto de la comunidad. Tan solo se vio superado por la puntuación del Mairena, campeón de la categoría por un bonus que lo elevó hasta los 61. Una desventaja que impidió a los granadinos hacerse con el título, pero que no desvió el ascenso de su punto de mira.

«A priori, los dos primeros del grupo íbamos a disputar el 'play off' para subir a división nacional. Estamos a la espera de que la Federación nos confirme, porque otra posibilidad era la de promocionar de manera directa. Todo depende del número de equipos que puedan afrontar el ascenso y puedan disputar las eliminatorias», indica el responsable Nacho Blázquez a IDEAL.

A falta de resolución, los chicos del 'Uni' aguardan ilusionados ante la posibilidad de competir a nivel estatal, un escalón más en su desarrollo como deportistas. «La División de Honor B –la segunda división española– supondría un gran salto. Tanto a nivel físico, como de dificultad. Habrá que aumentar los entrenamientos semanales, las sesiones de gimnasio... No se puede desaparecer en la época de exámenes», repasa Daniel López, el capitán del equipo.

Nadie mejor que él para conocer a fondo al cuadro universitario. «Yo ya no estudio, aunque pasé por la UGR. Tengo 37 años y empecé en el 'Uni' allá por 2002. Llevo media vida con ellos», rememora orgulloso el segunda línea y maestro de Primaria. Apodado 'Largo' por sus cerca de dos metros de estatura, el jugador es el más veterano de la plantilla. Nació en la ciudad suiza de Lausana, aunque se considera puramente granadino tras mudarse a España durante su niñez. Algunos años más tarde descubrió por fin el deporte que todavía lo cautiva más de dos décadas después.

«Empecé con 13 años. Yo era muy 'larguirucho', pero comprobé que en el rugby tienen cabida todo tipo de cuerpos. Aparte, vives muchas experiencias con los compañeros. Al final no son solo los partidos, sino los viajes, los entrenamientos... Haces una familia», detalla. Tras un hasta luego para explorar el Caribe, Dani regresó a casa en 2012 dispuesto a seguir defendiendo el escudo del 'Uni'.

«La entidad siempre ha estado en categorías altas, pero en 2018 descendió y no pudo recuperarse por falta de jugadores. No podía competir con garantías, pero ahora es diferente. El crecimiento de los tres últimos años es absoluto. Para mí es un orgullo vivirlo», añade en mitad de su etapa final como jugador. «Siempre lo digo y nunca cumplo porque el rugby me llama, pero el final se va acercando. Sí que me gustaría quedarme como formador. Creo que puedo aplicar cosas del aula en el deporte», concluye.

Compromiso

Por el césped el desfile de botas es continuo. La sesión se divide en varios grupos donde se practican distintos apartados del juego. La melé no puede faltar. Al frente permanece Fabián Pérez, una de las figuras principales en la resurrección del rugby universitario. «Hemos logrado construir un buen bloque de jugadores. Los chicos muestran compromiso y sé que tenemos plantilla de sobra para poder competir en ligas nacionales. Les vendrá muy bien para su desarrollo», asegura el entrenador principal del equipo.

Argentino de nacimiento, encadena ocho temporadas en el banquillo granadino. Por sus manos pasan chavales con ganas de unirse a la 'familia' del rugby. «Están con nosotros porque ellos lo quieren personalmente, les gusta. Son deportistas amateur, la mayoría de entre 19 y 23 años. Estudian, que es lo más importante. Algunos vienen de fuera y hacen un esfuerzo económico a tener en cuenta. El ambiente es muy bueno y eso nos lleva a seguir creciendo», apunta.

El siguiente paso se llama División de Honor B, una división con varios grupos geográficos. Primeramente, tocará encarrilar el ascenso mediante la liguilla si así se confirma de manera oficial. Está en las manos (y los pies) de los 90 jugadores de la sección. Orgullo universitario de la provincia.

