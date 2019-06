Campeonas «Ahora que se ha roto el muro de contención, hay que ir a por todas» La entrenadora, en pie segunda por la derecha, con las componentes de su equipo. / VALENCIA CF La granadina Natalia García finaliza el ejercicio liguero como primera entrenadora del Valencia Féminas CF C, equipo al que ha llevado con éxito al ascenso CAROLINA PALMA GRANADA Jueves, 27 junio 2019, 02:15

«Tenemos la oportunidad de ser referentes para muchísimas mujeres. Todos tenemos las mismas habilidades, depende de las ganas que le pongas para conseguirlo. El fútbol es deporte lo juegue quien lo juegue, es cuestión de valorarlo igual, porque es el mismo sacrificio para una mujer que para un hombre». Así de claras tiene las cosas Natalia García, que cumple su tercera temporada como entrenadora en la Academia valencianista.

Con ocho años «sentía ya la libertad de realizar el deporte que quisiera», revela. Comenzó con el atletismo, disciplina en la que se formó durante diez años, llegando a estar entre las cinco mejores del país repetidas veces, hasta que una lesión acabó por abocándola a la retirada de las pistas. Pero como cualquier deportista que se precie, –«nunca puedes parar», confiesa–, durante sus años como estudiante de Magisterio acabó formando parte del equipo de fútbol de su facultad. Pronto la ficharon en la Selección universitaria granadina, con la que llegó a lograr el segundo puesto nacional. Desde entonces, su prolongada afiliación con el fútbol comenzó a estar prácticamente asegurada.

Debutó como jugadora profesional junto al Granada CF femenino en Segunda división nacional. Pero pronto se dio cuenta de que lo suyo con el fútbol no discurría necesariamente en el campo, desde donde hasta entonces había luchado por sus equipos como medio centro ofensivo. «Jugar me quitaba más tiempo de lo que me daba en sí, y pronto me di cuenta de que me costaba mucho menos levantarme para entrenar a otros que para hacerlo yo misma», recuerda ahora.

La temporada 13/14 fue la primera que pasó como entrenadora y, a partir de ahí decidió formarse hasta sacarse el nivel dos federativo de la RFEF, con la que consiguió una beca europea para continuar su formación en Nottingham. «Descubrí que mi vocación era ser maestra de Educación Física, pero lo que realmente me llenaba como persona estaba en un banquillo. Al principio me daba miedo, porque era romper con todo el confort y la zona en la que estaba estable, pero fue una experiencia que me ayudó como persona a desarrollarme», comenta sobre su tiempo en Inglaterra, donde comenzó a «priorizar» la responsabilidad de «formar a los jugadores».

Regreso a España

El problema es que Natalia se encontraba ya totalmente lista para desarrollarse por completo como entrenadora, pero los clubes a su alrededor no lo estaban tanto como ella. Al cumplir con su tiempo en tierras inglesas y volver a España, se encontró con la realidad que hasta el momento «sabía que existía pero nunca había experimentado». Aquello de que un entrenador, por ser hombre, «estaría más reconocido» que ella que, por ser mujer, debería entrenar a los más pequeños. Yo creía que podía dar el salto, no me lo ofrecieron donde estaba y decidí salir. No fue un freno sino una vivencia propia que me fue positiva para tomar la decisión de buscar otra salida. Gracias a esa experiencia estoy donde estoy, en el Valencia Féminas CF C».

Natalia comenzó en el prestigioso club de fútbol como entrenadora de los más pequeños, a los que llevó a jugar la fase final de la Danone Nations Cup en Nueva York en el 2017. El año siguiente lo invirtió exitosamente en convertir al equipo Cadete B en campeones de liga, tras el cual dio el salto a las del sub 19, a quienes llevó al ascenso en una temporada que acaba de terminar, y que ella misma ha decidido nombrar como su 'máster en gestión de vestuario'.

«Creo que llevamos dos años en los que estamos cambiando muchas cosas. Está siendo una época bastante trampolín para el fútbol femenino, donde los medios están apostando mucho. Aunque también es verdad que los directivos deberíamos apoyar un poco más y dejar de comparar entre los dos géneros», afirma la entrenadora granadina. Natalia asegura que la clave para el cambio «está en la sociedad, en la educación que le damos a los más pequeños. Está en nosotros mismos el poder cambiar lo que los directivos, presidentes y los de arriba quieran. Ahora que se ha roto el muro de contención, es importante ir a por todas y luchar por nuestras oportunidades y derechos», sentencia.