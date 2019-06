Hípica Rosendo Bidart vence en la jornada final del Centro Hípico Uno de los participantes aborda un obstáculo del recorrido. / S. F. El concurso nacional de saltos contó con un buen nivel competitivo JULIO PIÑERO Granada Martes, 25 junio 2019, 02:33

El Centro Hípico Granada fue escenario de la última jornada del concurso nacional de saltos con categoría tres estrellas. Se registró un buen nivel entre los participantes durante los tres días de competición.

El Gran Premio 1,40 fue dominado por Rosendo Bidart, con el caballo Enriques of The Lowlands. El primer recorrido lo cubrió con un tiempo de 74:28, sin ser penalizado, lo que le permitió acceder a al desempate. En el segundo recorrido fue claramente el mejor. No derribó ningún obstáculo y lo hizo con un registro de 37:17. Sacó casi dos segundos al siguiente clasificado, que fue Ignacio Astolfi. En el tercer puesto terminó Borja Fernández. Fue una prueba muy competida y en la que tomaron parte más de una treintena de jinetes y amazonas. El ganador se llevó un premio de 1.200 euros.

La prueba de 1,30 fue ganada por Ignacio Astolfi, con el caballo Narla. Empleó un tiempo de 51:31. Detrás de él quedó Luciano Segovia y el tercer puesto se lo repartieron Ángel Cerdido y María Ridruejo.

En la prueba de 1,20 el mejor clasificado fue Ricardo del Campo, con el caballo Wilenke. Acabó el recorrido con un tiempo de 43:13. El segundo clasificado fue Gonzalo Menéndez y el tercero fue Luis Fenoll.

En los saltos con dificultad 1,10 la vencedora fue Ainhoa Villa, que empleó un registro de 22:48. En el segundo puesto terminó Carlos García y la tercera fue Sara Ortega.

En el concurso de saltos 0,95 venció la amazona Carmen González, con el caballo Hebreo Rodri. Cubrió el trazado con un tiempo de 19:92. El segundo puesto fue para Daniel Natera y el tercer clasificado fue José Roig.