Roope Korhonen se estrena con victoria en el Rally de Granada

La dupla Roope Korhonen-Anssi Vinikka se proclamó vencedora del XI Rally de Granada, tras ganar cuatro de los siete tramos de la competición. Mikko Heikkilä, tras las victorias de 2023 y 2024, no pudo lograr la tercera debido a una avería tras un salto en el recorrido del tercer tramo. Hasta ese momento se había impuesto a su compatriota y contaba con una ventaja de 16 segundos. La segunda plaza, tras una sensacional actuación, fue para el mexicano Alejandro Mauro, que siempre estuvo a la estela de los finlandeses. El podio lo completó Joan Vinyes, con Alex Villanueva, cuarto y Rodrigo 'Coco' Zeballos, quinto. Tras esta última prueba del Campeonato de España de Rallyes de Tierra se hace oficial el triunfo del joven de 17 años, Gil Membrado, seguido de Aleksander Semenov y de Alex Villanueva. Gran nivel de Ahikar Azcona, que en la Copa Kobe fue segundo, tras Raúl Carrasco, y buen debut de la almuñequera Solange Janssens.

En el primer tramo del Rally de Granada ya se pudo comprobar el pulso por el triunfo final que iban a mantener los finlandeses Heikkilä y Korhonen, con el permiso de los pilotos que compiten en el Campeonato de España de Rallyes de Tierra. En el tramo A1 (La Pantera Ventas de Huelma - Cacín) el mejor tiempo lo marcó Mikko Heikkilä, con el mexicano Alejandro Mauro y Roope Korhonen a 12 segundos. En el tramo B1 By Diputación (Ventas de Huelma - Pantano de los Bermejales), de nuevo Heikkilä marcó el mejor crono, con solo tres segundos de renta sobre Korhonen. Por detrás Mauro, Villanueva y Vinyes.

En el tramo A2 (Segunda pasada por Ventas de Huelma - Cacín) Roope Korhonen marcó el mejor tiempo, con su compatriota Heikkila a 1'', Alejandro Mauro a 12'', Alex Villanueva a 20'' y Joan Vinyes a 25''. La diferencia en la clasificación provisional del rally entre los finlandeses quedaba sólo en 15''. En el tramo B-2 Berner (Segundo paso por Ventas de Huelma - Bermejales), Heikkila sufrió una avería tras un salto y no pudo continuar. En ese parcial cronometrado el mejor tiempo volvió a marcarlo Korhonen, con 16 segundos de ventaja sobre Mauro que hizo una primera parte del rally sensacional. La jornada vespertina se cerró con el liderato provisional de Korhonen, con el mexicano Mauro a 46'', que estaba marcando diferencias con el resto de coches del CERT Rally Car. Alex Villanueva finalizó tercero a 1'35'' del finlandés y a 49'' de Mauro. La cuarta plaza era para Vinyes a 2'03'' de Korhonen y a 1'18'' del mexicano.

Hay que destacar también la gran actuación de Ahikar Azcona, que aunque no puntúa para la Copa Kobe, fue el segundo mejor a los mandos de los Toyota Aigo. Solo se vio superado por el madrileño Raúl Carrasco. La almuñequera Solange Janssens cumplió con creces en su debut en el rally, a bordo de un Dacia Sandero, con Iván Urea como copiloto.

Misma tónica en la tarde

La tarde comenzó como acabó la mañana con el dominio del dueto finlandés Roope Korhonen - Anssi Vinikka, que marcaron el mejor tiempo en el tramo C1, Iznalloz - Iznalloz. El Skoda Fabia de Alejandro Mauro era el único que aguantaba la estela del finlandés, finalizando el tramo con 11 segundos más. Heikkila reapareció, pero ya fuera de carrera, e hizo el tercer mejor tiempo. En el penúltimo tramo de la jornada, el D1 (Iznalloz - Guadahortuna) de nuevo el mejor tiempo lo marcó Korhonen que aventajó a Mauro en 11 segundos más, quedando su ventaja a falta de un tramo en 1'06''.

En el último tramo del rally se repitió la historia, Korhonen mejor tiempo, seguido de Mauro, Villanueva, Vinyes y Eskelinen. Korhonen de esta forma consiguió la victoria en su primera aparición por el Rally de Granada. Aventajó en 1'13'' a Alejandro Mauro, que realizó una sensacional carrera, sacando 2'11'' a Vinyes, que completó el podio.

