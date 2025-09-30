Roberto Carballés gana a Torres en Braga y se clasifica para los octavos de final
El granadino resuelve su partido con un marcador de 6-1 y 6-3 gracias a múltiples roturas de servicio sobre el portugués
Granada
Martes, 30 de septiembre 2025, 16:28
Roberto Carballés venció a Tiago Torres en su debut en el Abierto de Braga por un marcador de 6-1 y 6-3. El granadino ... no le concedió apenas tregua a su rival, al que le hizo hasta cuatro roturas de saque en el primer set para empezar a decantar el partido.
El portugués, número 873 del circuito, trató de remontar con su único 'break' a favor en el juego inicial de la segunda manga, pero Carballés recondujo rápido para cerrar su triunfo y acceder a octavos. Su próximo contrincante será el indio Sumit Nagal.
