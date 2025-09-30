Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Roberto Carballés, durante un partido anterior. Juan Flores Archsev
Tenis

Roberto Carballés gana a Torres en Braga y se clasifica para los octavos de final

El granadino resuelve su partido con un marcador de 6-1 y 6-3 gracias a múltiples roturas de servicio sobre el portugués

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:28

Roberto Carballés venció a Tiago Torres en su debut en el Abierto de Braga por un marcador de 6-1 y 6-3. El granadino ... no le concedió apenas tregua a su rival, al que le hizo hasta cuatro roturas de saque en el primer set para empezar a decantar el partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  6. 6 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  7. 7

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  8. 8 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  9. 9

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  10. 10 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roberto Carballés gana a Torres en Braga y se clasifica para los octavos de final

Roberto Carballés gana a Torres en Braga y se clasifica para los octavos de final