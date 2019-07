Rugby Rienda: «Para el Gobierno es muy importante recibir a los All Blacks en España» Un componente de los All Blacks enseña un placaje en el CAR. / M. H. El CAR de Sierra Nevada acoge un clinic esta semana JULIO PIÑERO Granada Miércoles, 17 julio 2019, 02:10

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, visitó el campus del All Blacks Clinics en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada en la jornada de ayer. La granadina llegó acompañada de la directora de Gabinete de la Presidencia del CSD, Concha Bellorín, y la asesora de la presidenta, la waterpolista Jennifer Pareja. La visita coincidió con la del embajador de Nueva Zelanda en España, Nigel Fyfe, y todas las autoridades se vistieron de corto para participar en una sesión de entrenamiento de clinic con los 60 participantes del campus.

Los invitados se pusieron a las órdenes de Peter Harold y Stuart Doig, técnicos de la New Zelanda Rugby Union, y de los All Blacks Anthony Tuitavake y Hosea Gear, durante una hora participando en varios talleres de destrezas practicando el pase, la evasión y diversas fases como la melé o la touch. Después de una hora de trabajo, Rienda y Fyfe agradecieron a los All Blacks y Kiwi House, empresa organizadora del clinic, su apuesta por nuestro país y más concretamente por Granada.

Rienda destacó al final del encuentro que «para el Gobierno es muy importante recibir a los All Blacks aquí porque tenemos las mejores instalaciones con mucho reconocimiento para la marca España. Tenemos uno de los centros más demandados a nivel internacional y mundial. Más de 40 países solicitan entrenamientos en nuestras instalaciones por la calidad y las facilidades que encuentran para trabajar al máximo nivel aquí».

Para la secretaria de Estado de Deportes, «estar en Sierra Nevada es particular porque me siento como en casa. Este es uno de los centros que por sus características en altura ayuda a que el rendimiento sea mayor y los deportistas y los entrenadores encuentran las circunstancias para rendir mejor. Sobre todo en este año preolímpico. Y que estén aquí los All Blacks en el CAR de Sierra Nevada es muy importante porque siguen promocionando la base. Nuestros deportistas aprenden de otras culturas y lo mejor es que deportistas españoles están aprendiendo de ellos y ese conocimiento luego se integrará en nuestras estructuras. Para los chicos es esencial esa experiencia que transmiten los All Blacks y la vivencia humana de convivir con la selección de Nueva Zelanda. Han ganado el premio Princesa de Asturias por algo».