Pádel Ribas aclara los criterios para formar la selección granadina de veteranos Instalaciones del Campus Pádel Club. / IDEAL El nuevo seleccionador provincial desmiente a Jerónimo Cañas y asegura que dispone del título de monitor nacional nivel 2 JULIO PIÑERO Granada Jueves, 26 septiembre 2019, 01:50

El nuevo seleccionador provincial de veteranos, Alejandro Ribas, quiere dejar claros los motivos por lo que Jerónimo Cañas no está incluido en la lista para representar al equipo granadino en el Campeonato de Andalucía que se va desarrollar este próximo fin de semana en Sevilla.

Además, desmiente lo manifestado por Cañas y asegura que él es licenciado en Educación Física, tiene un máster de gestión deportiva y ostenta el título nivel 1 y 2 de pádel y tenis.

Ribas aclara que no todos los jugadores seleccionados son del Campus Pádel Club, como le acusaba Jerónimo Cañas. «La mayoría de la gente es la que va es la que llevó él el año pasado él. Hay jugadores del Spadel, Real Sociedad de Tenis, Sport, y después estamos Limones y yo, que somos del Campus Pádel», señala.

Explica que para formar la selección «hay que llevar a los dos primeros jugadores del ránking, 40, 45, 50 y 55 años. Él en su ránking está el octavo, y yo llevo al primero y al segundo. Luego hay otros ocho jugadores que van por ser campeones del Campeonato de Granada y él no lo ha jugado. Después hay cuatro jugadores más que es por libre designación del seleccionador. Tiene por delante a Javier Limones, que es de su rango de edad. Él no cumple los criterios y Javier Limones está por encima de él, porque es campeón del mundo. No tiene cabida en este equipo, porque hay que llevar gente de diferentes edades». Y es que para la competición una pareja tiene que sumar «más de 85 años, otra 90, 95, 100 y 105. Él tiene 42 años y no suma con su edad para hacer pareja con él. Hay que llevar también gente de 50 y 55 para que puedan sumar. Manolo es número dos del ránking y Javier Limones es campeón del mundo. Son los criterios por los que no lo he seleccionado».

Alejandro Ribas también manifiesta que Lucas De la Rosa, el nuevo delegado en Granada de la Federación, dispone del título nivel 1 de padel. Tampoco entiende que haya metido por medio al Campus Pádel, un club que cuenta con 300 alumnos, 500 jugadores y aporta jugadores por méritos propios a las diferentes selecciones, fruto del buen trabajo que realizan sus entrenadores.